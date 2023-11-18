Польша вспомнила про старое оружие России, уничтожающее танки Abrams

«Базовая пуля ПГ-7 пробивает броню примерно на 260 мм. Эффективен против БТР и большинства БМП. Ситуация меняется, когда РПГ-7 стреляет гораздо более современными боеприпасами», - заявил эксперт.

Драм назвал преимуществом «семерок», даже с самыми современными боеприпасами к ним, их цену и операционные затраты. Автор материала отметил, что РПГ-7 не справится с броней современных Leopard 2, К-2, Т-90 и Abrams, но при увеличении поражающей силы, станет возможным «охотиться» на такие танки. Также гранатометом можно стрелять в менее бронированные борта и выводить машины из строя.

«На стрельбище и в идеальных условиях можно поразить движущийся танк с расстояния 300 метров, но это только теория», - писал Драм.

Помощь Вооруженным силам Украины со стороны Запада сократилась. Украина обвинила Израиль , что он перетянул на себя все поставки снарядов, которые нужны ВСУ. Однако вероятнее, что поставки оружия перекрыли из-за того, что хваленое контрнаступление Украины так и не удалось, даже танки Abrams не изменили ситуацию.