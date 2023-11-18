18 ноября 2023, 11:14

Польша вспомнила про старое оружие России, уничтожающее танки Abrams

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Гранатомет РПГ-7, созданный в 1961 году, можно использовать для уничтожения танков Abrams. Такое заявление сделал обозреватель польского новостного сайта Portal Obronny Анджей Драм.

«Базовая пуля ПГ-7 пробивает броню примерно на 260 мм. Эффективен против БТР и большинства БМП. Ситуация меняется, когда РПГ-7 стреляет гораздо более современными боеприпасами», - заявил эксперт.

Драм назвал преимуществом «семерок», даже с самыми современными боеприпасами к ним, их цену и операционные затраты. Автор материала отметил, что РПГ-7 не справится с броней современных Leopard 2, К-2, Т-90 и Abrams, но при увеличении поражающей силы, станет возможным «охотиться» на такие танки. Также гранатометом можно стрелять в менее бронированные борта и выводить машины из строя.

«На стрельбище и в идеальных условиях можно поразить движущийся танк с расстояния 300 метров, но это только теория», - писал Драм.

Помощь Вооруженным силам Украины со стороны Запада сократилась. Украина обвинила Израиль , что он перетянул на себя все поставки снарядов, которые нужны ВСУ. Однако вероятнее, что поставки оружия перекрыли из-за того, что хваленое контрнаступление Украины так и не удалось, даже танки Abrams не изменили ситуацию.

Россия Оружие Польша
18 ноября 2023, 11:56
Трампа признали причастным к штурму Капитолия в 2021 году
РИА «Новости»
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Судья в Колорадо установил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Однако попытку ряда организаций не допустить политика к участию в первичных выборах главы государства отклонили, сообщило агентство Associated Press.

В иске, поданном от имени группы республиканских и независимых избирателей Колорадо, утверждалось, что действия Трампа, связанные с нападением, противоречат запрету занимать президентский пост любому, кто «участвовал в восстании». Решение принимала окружной судья Сара Уоллес.

«Уоллес заявила, что установила, что Трамп действительно „участвовал в восстании“ 6 января, и отвергла доводы своих адвокатов о том, что он просто занимался свободой слова», - уточнило издание.

Однако судья не смогла дисквалифицировать кандидата в президенты. После она постановила, что Дональд Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов.

Ранее экс-глава Белого дома сделал официальное заявление по поводу своего участия в предстоящих в 2024 году выборах. Но украинцы боятся возвращения Трампа на пост президента США.

Бывший американский лидер говорил, что внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет к третьей мировой войне и ядерному конфликту. Трамп заявлял, что мог бы завершить конфликт между Россией и Украиной буквально одной фразой.

США Дональд Трамп
18 ноября 2023, 11:45
«Термоядерный иск». Маск пригрозил компаниям, бойкотировавшим соцсеть Х
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Американский миллиардер Илон Маск пригрозил судебным иском компаниям, которые бойкотировали принадлежащую ему соцсеть Х. Он пообещал открыть иск «за долю секунды» 20 ноября.

«X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», - написал Маск в социальной сети.

Бизнесмен подвергся критике за комментарий к посту одного из пользователей о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть к «белым людям», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск поддержал эту позицию. Многие сочли его высказывания антисемитскими. После этого, по данным СМИ, кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Х. Рекламироваться в этой соцсети также отказались компании Walt Disney, IBM и Apple.

Недовольный Илон Маск пригрозил всем пользователям, выступающим в поддержку геноцида, блокировкой в Х.

Twitter Соцсети Илон Маск
18 ноября 2023, 11:34
Переговоры по членству Украины в ЕС перенесут на март — СМИ
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Лидеры стран Евросоюза могут перенести обсуждение принятия Украины в объединение с декабря этого года на март 2024-го. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

«Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: „Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте“», - отметил он.

Для окончательного решения по переговорам необходимо согласие всех 27 стран объединения. По словам чиновника, против членства Украины в ЕС выступит Венгрия. Саммит ЕС планировалось провести 14–15 декабря 2023 года, но подготовка встречи находится под угрозой срыва, добавил собеседник издания.

Ранее британские СМИ предположили, что переговоры по членству страны в Евросоюзе ни к чему не приведут. Украина станет обременением для сообщества, поэтому участники объединения не согласятся включить ее в свой состав. Издание сообщило, что государство окажется в ловушке переговоров, которым препятствуют финансовые проблемы и вопрос конкуренции с агропроизводителями из Венгрии, Словакии и Польши.

Венгрия Евросоюз Украина
18 ноября 2023, 10:20
ЦАХАЛ дал работникам больницы «Аш-Шифа» час на эвакуацию — СМИ
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ЦАХАЛ связался с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа и сообщил о проведении военной операции в этом районе. Израильские военные дали персоналу час на эвакуацию. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил один из врачей.

По данным издания Al Hadath , израильская армия заблокировала здание больницы «Аш-Шифа» несмотря на то, что в ней не было боевиков. Военные задерживали пациентов и медперсонал, устраивали допросы и обыски.

Телеканал отметил, что жители сектора Газа, оказавшиеся в госпитале, оказались отрезанными от внешнего мира. У них нет доступа к воде, продуктам питания и медикаментам, добавили в издании.

Директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия рассказал, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. По его словам, ЦАХАЛ уже в течение недели проводит военную операцию на территории госпиталя, из-за обстрелов и блокады погибли 54 человека. Он признался, что госпиталь превратился в «кладбище, тюрьму и израильские казармы».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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