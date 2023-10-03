Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией из-за мигрантов

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«Правительство решило с полуночи временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией», - сказал министр.

Он добавил, что пока погранконтроль введут на 10 дней, однако велика вероятность его продления. Причиной этого решения Каминьский назвал наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении, сообщил RT.

Польша рассчитывает, что Евросоюз будет комплексно решать эту проблему, отметил глава МВД. По словам министра, республика ожидает, что Чехия в ближайшие часы введет контроль на границе со Словакией.

Каминьский также сообщил, что количество мигрантов в Словакии увеличилось на 1000% за последний год. Многие из них пытаются попасть через Польшу в Германию и другие страны ЕС, заявил глава МВД.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее объявил об усилении контроля на границах из-за беженцев. По правилам ЕС, убежище вынужденному переселенцу должна предоставить страна, принявшая его первой, но Польша смотрит на эту норму сквозь пальцы, возмутился Шольц.