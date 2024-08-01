01 августа 2024, 08:57

Польша создала новую дивизию и начала военную операцию на границе с Белоруссией

Unsplash
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Из-за усиления нелегальной миграции Польша начала на границе с Белоруссией военную операцию «Безопасное Подлясье». Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о ее запуске на встрече с военнослужащими, сообщил телеканал TVP Info.

Церемония запуска операции состоялась на базе в Каракулях под Белостоком, которая входит в Подляское военное оперативное соединение польской армии. Косиняк-Камыш объявил, что «Безопасное Подлясье» решили провести, чтобы помочь пограничной службе справиться с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Также министр сообщил о создании новой механизированной бригады для охраны границы. Ее снабдят современными танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты, гаубицами и пусковыми установками.

«Мы разместим ее [бригаду] здесь, в Белостоке, чтобы охрана границы была постоянной. <…> Чтобы сегодня жители Подлясья и восточной Польши чувствовали себя в безопасности постоянно», - подчеркнул он.

Подляское воеводство с административным центром в Белостоке расположено на северо-востоке страны, у границы с Белоруссией и Литвой. В июне министр иностранных дел страны Радослав Сикорский объявил о подготовке к закрытию всех погранпереходов.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Армия
01 августа 2024, 08:46
Испугались войны. США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании
РИА «Новости»
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Европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры, чтобы не допустить полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.

«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», - отметили авторы материала.

По данным источников FT, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк встретился с дипломатами в Саудовской Аравии.

Собеседники газеты обратили внимание, что переговоры проводили для того, чтобы предотвратить ответные действия Тегерана. Неназванный западный дипломат подчеркнул, что сейчас все оказывают давление на власти Ирана , чтобы те вели себя сдержанно по отношению к Израилю.

США Израиль Убийства Переговоры Евросоюз Иран Ближний Восток
01 августа 2024, 08:02
Гершковича могут вернуть в США в течение суток
РИА «Новости»
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Осужденного в России за шпионаж журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Об этом заявил в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер.

Говоря об обмене, Галлахер ссылался на данные корреспондента телеканала по нацбезопасности Джеффри Гриффин.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист WSJ собирал составляющие гостайну сведения о работе предприятия российского ВПК, действуя по заданию американской стороны.

В июле этого года суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Американец вины не признал.

О возможности крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне также сообщал словенский телеканал N1.

США Суд Россия
01 августа 2024, 07:37
США призвали признать оппозиционера победителем на выборах в Венесуэле
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Соединенные Штаты призвали мир признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на собрании стран Организации Американских Государств (ОАГ). Его процитировало РИА «Новости».

«Учитывая явные доказательства, мировое правительство должно признать, что Эдмундо Гонсалес одержал убедительную победу на выборах», - сказал он.

Организация Американских Государств не приняла резолюцию по ситуации вокруг президентских выборов в Венесуэле. Глава постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс заметил, что участники встречи не договорились из-за одного предложения. Однако какого именно он не уточнил.

В минувшее воскресенье, 28 июля, в Венесуэле прошли выборы президента. Победу одержал Николас Мадуро , набрав более 50% голосов. Правительства девяти стран Латинской Америки призвали пересмотреть выборы в Венесуэле с участием независимых наблюдателей.

США Венесуэла Выборы
01 августа 2024, 06:58
Трамп согласился пройти тест на умственные способности
Unsplash
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Проблемы со здоровьем могли бы стать причиной выхода республиканца Дональда Трампа из президентской гонки. Он согласился проверить свои когнитивные способности и предложил провести такой тест всем кандидатам, сообщили «Известия».

Политик выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго. Трамп согласился пройти тест на когнитивные способности.

«Да, я бы [вышел из гонки], если бы я понял, что не справляюсь <…> Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», - сказал он.

Когнитивные нарушения заподозрили у действующего президента США Джо Байдена. Он забывал имена и даты, замирал или плутал на сцене. Последней каплей стали провалившиеся теледебаты , после которых демократ снял свою кандидатуру на ноябрьских выборах и выдвинул вице-президента Камалу Харрис.

США Болезни Дональд Трамп Выборы президента США

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