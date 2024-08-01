Польша создала новую дивизию и начала военную операцию на границе с Белоруссией

Церемония запуска операции состоялась на базе в Каракулях под Белостоком, которая входит в Подляское военное оперативное соединение польской армии. Косиняк-Камыш объявил, что «Безопасное Подлясье» решили провести, чтобы помочь пограничной службе справиться с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Также министр сообщил о создании новой механизированной бригады для охраны границы. Ее снабдят современными танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты, гаубицами и пусковыми установками.

«Мы разместим ее [бригаду] здесь, в Белостоке, чтобы охрана границы была постоянной. <…> Чтобы сегодня жители Подлясья и восточной Польши чувствовали себя в безопасности постоянно», - подчеркнул он.

Подляское воеводство с административным центром в Белостоке расположено на северо-востоке страны, у границы с Белоруссией и Литвой. В июне министр иностранных дел страны Радослав Сикорский объявил о подготовке к закрытию всех погранпереходов.