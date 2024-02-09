09 февраля 2024, 05:56

Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила поток газа в Германию — Путин

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Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила газопровод «Ямал — Европа», благодаря которому в Германию можно поставлять много газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Есть еще один маршрут через Польшу, „Ямал - Европа“ называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды - Германия», - заявил президент.

Также Путин заявил, что экономическая обстановка внутри США осталась стабильной , несмотря на все трудности. При этом руководству государства важно изменить свой подход к некоторым процессам. В качестве примера российский лидер назвал развитие Индонезии с населением 600 миллионов человек. По его словам, страна скоро войдет в число ведущих экономик мира.

В интервью Владимир Путин отметил, что американская сторона сама себе наносит ущерб в попытках ограничить сотрудничество с Китаем. Президент призвал хорошо думать перед тем, как вводить санкции.

Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила газопровод «Ямал - Европа», благодаря которому в Германию можно поставлять много газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

Германия Газ Европа Владимир Путин Польша
09 февраля 2024, 05:20
Снова оконфузился. Байден грубо оговорился, отвечая на критику своих умственных способностей
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Трансляцию с его речью вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», - сказал он.

Байдена сильно возмутили слова Гура о том, что президент не помнит дату смерти своего сына. Глава Штатов задался вопросом, как прокурор «смел поднимать эту тему».

При этом в своей речи президент США в очередной раз ошибся и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

Ранее спецпрокурор Роберт Гур закончил разбирательство по делу о неподобающем хранении секретных материалов Байденом. Сам глава Штатов не согласился с обвинениями прокурора и заявил, что не нарушал закон.

Лидер Америки неоднократно попадал в конфуз перед публикой. Ранее он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика.

США Белый дом в США Джо Байден
09 февраля 2024, 05:09
Трудно найти логику. Действия властей Германии удивили Путина
РИА «Новости»
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Нынешние власти Германии руководствуются исключительно интересами коллективного Запада, а не собственной страны. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал президент России Владимир Путин.

«Текущее руководство Германии руководствуется интересами коллективного Запада, а не своими собственными. Меня это удивляет. Логику в их действии или бездействии найти трудно», - отметил он.

Глава государства признался, что усомнился в компетентности немецкого правительства на фоне украинского кризиса.

«Дело не только во взорванном „Северном потоке - 1“. Ведь „Северный поток - 2“ тоже повредили, но труба цела, по ней можно отправлять газ в Европу, однако Германия его не открывает. Мы со своей стороны готовы, пожалуйста», - добавил Путин.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. Генеральная прокуратура России начала рассмотрение дела об акте международного терроризма.

Ранее Путин намекнул Карлсону, что США причастны к терактам на экспортных газопроводах.

Германия Россия Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 05:06
Путин оценил работу американской пропаганды
Pxhere
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США взяли под контроль многие мировые СМИ и в войне пропаганды с этой страной победить очень непросто. В этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признался президент России Владимир Путин.

«В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что они контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», - отметил Путин.

Американские фонды он назвал конечным бенефициаром крупнейших средств массовой информации Европы.

Путин заметил, что борьбу с пропагандой вести можно, но такая тактика обойдется «себе дороже».

«Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся», - подытожил Путин.

Честная журналистика, отмечал он, может сыграть роль в излечении мира. Пока что, по словам президента России, он переживает период тяжелой болезни и разделен на две части.

США Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 05:02
Путин оценил ситуацию в экономике США
РИА «Новости»
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Экономическое положение внутри США остается стабильным, несмотря на все проблемы. Однако ради будущего стране нужно менять свои подходы к многим процессам, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.

«Да, мы отдаем себе отчет и понимаем, что в США приличный рост экономики и нормальная ситуация, несмотря на все проблемы. Рост ВВП составил около 2,5%, по-моему. Но ради обеспечения будущего необходимо менять свой подход к тому, что меняется», - сказал он.

Путин привел в пример развитие Индонезии с населением в 600 миллионов человек.

«Нужно просто исходить из того, что Индонезия скоро войдет в число ведущих экономик мира, нравится это кому-то или нет», - добавил президент.

Ранее глава государства напомнил, что экономика России в 2023 году заняла первое место в Европе , несмотря на беспрецедентные ограничения и санкции со стороны западных стран.

США Россия Владимир Путин Экономика Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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