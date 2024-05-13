Польша решила сделать забор на границе с Белоруссией непроходимым

По его словам, речь идет о стальной стене, которую возвели еще в 2022 году на польско-белорусской границе. Ее длина порядка 186 километров, а высота составляет 5,5 метра. Сверху натянута колючая проволока.

«Модернизация заграждения будет стоить почти 1,5 миллиарда злотых (375 миллионов американских долларов). Именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», - объяснил он.

Томчик добавил, что перед инженерами и сотрудниками Силезского технологического университета уже поставили задачу по разработке проекта, который позволит сделать это заграждение «непроходимым». По его словам, существующая стена является временным решением.

В прошлом году польские власти заявляли, что сухопутный участок границы с Белоруссией смогли надежно защитить, оборудовав его камерами ночного видения и тепловизорами.

Ранее полякам предрекли экономические проблемы из-за отправки военнообязанных украинцев на родину.