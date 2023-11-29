Польша решила помочь Финляндии охранять границу

«Одним из итогов визита <…> президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», - сказал он.

По словам Сивера, польская сторона положительно рассмотрит просьбу Финляндии. Военные советники будут передавать знания по обеспечению безопасности границы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Пересекать КПП разрешат только грузовым автомобилям. По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володина, такое решение обернется для финского государства большими проблемами. Закрытие пунктов пропуска будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро, а стране и так скоро придется расплачиваться за вступление в Североатлантический альянс.