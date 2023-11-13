Польша развернула новый танковый батальон с корейскими танками в районе Бреста

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В ведомстве уточнили, что танковый батальон появился в Чартаеве - это польский приграничный населенный пункт, находящийся недалеко от Бреста.

«Здесь, в Семятичском районе будет, уже есть в принципе, танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора», - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он добавил, что новый танковый батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.

В сентябре в Польше объявили тендер на строительство электронного барьера вокруг реки Буг на границе с Белоруссией. Ширина заграждения должна составить 172 километра. Стену планируют оснастить несколькими тысячами камер, датчиками слежения и тепловизорами.

Несмотря на воинственную риторику польских властей, президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 11 ноября, поздравил поляков с Днем независимости. Он выразил надежду, что Польша не откажется принять «протянутую ей дружескую руку сотрудничества ».