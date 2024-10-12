«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами», - сказал он.

По словам главы МИД Польши, в ходе переговоров он добился, чтобы военные могли сбивать российские ракеты, летящие в сторону республики.

Сикорский добавил, что Вашингтон «изменил концепцию» в ходе создания этой базы. Американская база в Редзиково расположена в 165 километрах от российской границы.

Экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак ранее пригрозил нападением на Санкт-Петербург в случае военного конфликта с Россией. По его словам, власти стран закупают для этой цели 800 ракет.