12 октября 2024, 00:17

Польша раскрыла цель американской базы ПРО в Редзикове

РИА «Новости»
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Американскую базу ПРО в Редзикове подготовили для уничтожения иранских и российских ракет. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире подкаста Radio Rebeliant.

«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами», - сказал он.

По словам главы МИД Польши, в ходе переговоров он добился, чтобы военные могли сбивать российские ракеты, летящие в сторону республики.

Сикорский добавил, что Вашингтон «изменил концепцию» в ходе создания этой базы. Американская база в Редзиково расположена в 165 километрах от российской границы.

Экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак ранее пригрозил нападением на Санкт-Петербург в случае военного конфликта с Россией. По его словам, власти стран закупают для этой цели 800 ракет.

США Ракеты Военные Россия Польша
11 октября 2024, 22:43
Байден согласился дать Трампу военные самолеты
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получит военные самолеты, а также усиленную защиту, какая есть у лидера страны. Такой приказ Пентагону отдал действующий президент страны Джо Байден.

Так он ответил на вопрос журналистов о запросе предвыборного штаба политика о дополнительных мерах защиты из-за угроз со стороны Ирана.

«Я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», - привело слова Байдена РИА «Новости».

Президент США закончил свой ответ шуткой, что Трамп может получить любую военную технику, за исключением истребителей F-15.

О письме с требованием обеспечить дополнительную защиту и предоставить военные самолеты для передвижения Трампа на время предвыборной кампании сообщила газета The Washington Post. По данным издания, переживший два несостоявшихся покушения политик опасается удара со стороны Ирана. При этом его страхи вполне обоснованы. Журналисты выяснили, что еще в июне ФБР задержала пакистанца, который искал киллера для убийства Трампа от имени правительства Ирана.

США Пентагон Военные Дональд Трамп Самолеты Джо Байден
11 октября 2024, 22:36
Охотники нашли пропавших три года назад детей
Freepik
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В Новой Зеландии охотники встретили в глуши пропавших три года назад детей. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, дети исчезли зимой 2021 года. За несколько месяцев до этого отец увез их от матери. Через 18 дней стало известно, что дети жили в палатке на природе. Когда дочери и сын пропали повторно, их мать обратилась в полицию.

По словам женщины, после первого «похода» дети вернулись похудевшими. Ее очень встревожили условия, в которых им приходилось жить. Полицейские пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении семьи.

В октябре 2024 года появилось доказательство, что семья все еще жива. Группа охотников сняла на видео отца и троих детей, идущих по сельской местности.

Ранее в Свердловской области пропали женщина и ее пятилетняя дочь, сообщали «Известия». Муж пропавшей рассказал, что перед уходом жена взяла его паспорт.

Природа Дети Семья Женщины Полиция
11 октября 2024, 21:31
Собака нашла пропавшего ребенка под завалами дома после урагана в США
Pixabay
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Семья из штата Северная Каролина нашла под завалами разрушенного во время урагана «Хелен» дома пропавшего 11-летнего внука. Место, где оставался мальчик, показал домашний пес по кличке Такер, который лаял и не сходил с одной точки. Об этом сообщил телеканал WCNC-TV.

Дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, вызванного ураганом. Взрослые успели вытащить сестру мальчика, а сам он провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков.

По словам мальчика, он пытался кричать, но из-за бушующей непогоды его никто не слышал. Но тут на помощь прибежал Такер, который начал лаять и скулить указывая на место, где находится его хозяин. На место прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы.

«У Такера большие уши и большой нос. Поэтому он слышал меня и чувствовал мой запах», - заявил мальчик журналистам после своего спасения.

Пострадавшего ребенка отправили в одну из больниц штата. Псу Такеру разрешили оставаться в палате. По словам родных мальчика, он купил питомца на свои карманные деньги в приюте, где пса планировали усыпить.

Береговая охрана США после отхода урагана «Милтон» от побережья Флориды обнаружила в акватории Мексиканского залива плавающий холодильник , за который цеплялся мужчина. Он пояснил, что непогода застала его на борту рыболовного судна, разрушенного бурей. Чтобы удержаться на поверхности воды, он зацепился за плавающий холодильник. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу.

США Дети Ураган Семья Собаки
11 октября 2024, 20:12
США помешали принять итоговую декларацию ВАС
РИА «Новости»
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Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли из-за попыток Соединенных Штатов и ряда других стран придать ей политизированный характер. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия пытаются придать документу политизированный характер.

«Их цель - отойти от практики, которая уже многие десятилетия применяется, а именно - не допускать насыщения деклараций геополитическими конфронтационными сюжетами», - объяснил он.

Лавров добавил, что указанные государства пытались добиться того, чтобы Россия взяла на себя «все смертные грехи» в связи с конфликтом на Украине.

По итогам XIX Восточноазиатского саммита глава МИД России заявил, что США и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммиты США Сергей Лавров Россия МИД РФ

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