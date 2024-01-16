Польша призвала НАТО подготовиться к любым сценариям в отношениях с Россией

Проживающим в четырех приютах Нью-Йорка мигрантам запретили выходить на улицу в ночные часы после массовых жалоб жителей окрестных домов на регулярное попрошайничество приезжих. Об этом со ссылкой на постановление мэра города Эрика Адамса сообщила газета The New York Times.

Директива предусматривает, что комендантский час для мигрантов начнет действовать с 23:00 до 06:00. В этот период просителям убежища запрещено покидать территорию приютов без особой необходимости.

Исключение сделали только для тех, кто учится или работает по ночам, а также получает юридические и медицинские консультации. Для получения разрешения на выход мигрантам необходимо заранее подать заявление.

Комендантский час станет действовать в четырех центрах содержания мигрантов в Квинсе, Бруклине и Манхэттене. Любого, кто трижды за месяц нарушит ограничения, выдворят на улицу.

В мэрии Нью-Йорка не исключили, что ограничение на свободное перемещение мигрантов в будущем распространят на все приюты, а также палаточные городки. Решение на ограничение ввели по требованию местных жителей, которые пожаловались, что мигранты стучатся к ним в дома в любое время и выклянчивают деньги, еду и одежду.

По данным журналистов, количество мигрантов в городе значительно увеличилось за последние годы, что привело к всплеску преступности в местах их проживания. В частности, на острове Рэнделла, где находится самый крупный палаточный городок, появились наркодилеры. Кроме того, между живущими там иностранцами вспыхивают драки. В начале января один из конфликтов закончился смертельной поножовщиной.

Автор инициативы о введении комендантского часа для мигрантов, член городского совета Джоанн Ариола подчеркнула, что это правило требовалось давно. Она добавила, что намерена инициировать снятие с Нью-Йорка статуса убежища.

Речь идет о решении городских властей, о предоставлении мигрантам право на убежище, включающее в себя бесплатное здравоохранение, жилье и питание на время их регистрации в качестве беженцев. Это привело к огромному наплыву нелегально проникнувших в США иностранцев.

В конце декабря 2023 года Иммиграционная служба США объявила, что число пытавшихся проникнуть в США нелегальных мигрантов стало рекордным. По данным ведомства, только за несколько дней убежище запросили 50 тысяч человек. При это еще несколько лет назад группы в 10-12 беженцев считались большими.