22 июня 2024, 22:55

Польша пригрозила полностью закрыть границу с Белоруссией

Freepik
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Польша начала готовиться к полному закрытию границы с Белоруссией. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала TVN24.

«И-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», - сказал он.

По словам Сикорского, в настоящее время изучается вопрос о влиянии такого решения на польскую экономику. Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.

Польские власти ввели буферную зону на границе с Белоруссией 13 июня. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом для отпугивания нелегальных мигрантов.

Брестские пограничники заявили, что представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами , избивая их деревянными кольями.

Белоруссия Мигранты Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
23 июня 2024, 00:00
Путину хватило четырех дней, чтобы вывести США из себя
РИА «Новости»
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Госвизит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в интервью газете The New York Times.

По его мнению, российский лидер своей поездкой прямо заявил Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не может контролировать Вашингтон.

Авторы статьи также отметили, что после «дерзкого» визита Путина Вашингтон ждет еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня. Они отметили, что российскому президенту хватило четырех дней, чтобы разозлить США.

В издании напомнили, что Вьетнам имеет большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку соперничают за влияние над ним.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что проводящие политику санкций США сели в лужу после визитов Путина в КНДР и Вьетнам.

США Вашингтон Санкции КНДР Вьетнам Азия
22 июня 2024, 21:57
Йеменские хуситы атаковали авианосец США в Красном море
Фото: United States Navy
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море. Об этом представители движения рассказали телеканалу Al Masirah.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что удар нанесли баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, «Ансар Аллах» также атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море.

Ранее сообщалось, что «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море. По данным американских СМИ, такое решение принял глава Пентагона Ллойд Остин. Авианосец и сопровождающие его эсминцы перебазируются в Средиземное море.

Сменить «Эйзенхауэра» в Красном море может другой авианосец ВМФ США - «Гарри Трумэн».

На прошлой неделе хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу и двум танкерам. По словам представителя движения Яхья Сариа, все удары достигли своих целей.

США Ракеты Пентагон Военные
22 июня 2024, 21:43
Раскрыт сценарий невоенного захвата Тайваня Китаем
Pixabay
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Власти Китая способны подчинить Тайвань своей воле без ведения боевых действий, изолировав остров от внешнего мира, через объявление карантина. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Авторы отметили, что во введении вокруг Тайваня «серой зоны» Китаю не нужно задействовать войска. Достаточно только береговой охраны и других служб безопасности на море, чтобы полностью закрыть вход в порты острова и прекратить поставки энергоносителей с материка.

Аналитики подчеркнули, что Китай может даже не задействовать свою армию в будущем конфликте, поставив власти Тайваня и поддерживающих их США в положение инициаторов боевых действий ради сохранения автономии острова.

«Карантин - это операция правоохранительных органов по контролю за морским или воздушным движением в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер и рассматривается как акт войны», - говорится в тексте доклада.

Оказать достойное сопротивление остров не сможет. В береговую охрану Китая входят 150 больших кораблей и 400 судов меньшего размера. Это без учета флотов Агентства морской безопасности, морской полиции и других правоохранительных служб.

При этом карантин легко распространят не только на море, но и на воздушные перевозки, чтобы полностью отрезать Тайвань от внешнего мира.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил о попытках США подтолкнуть его к военному захвату Тайваня. По его словам, он не попался в эту ловушку.

США Китай Тайвань
22 июня 2024, 20:09
Пожар в 26-этажном доме потушили в Астане
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Пожарные локализовали возгорание в 26-этажном жилом доме на проспекте Туран в Астане. О полной ликвидации пожара сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 12 человек, семь из них - дети. В ликвидации пожара задействовали 87 человек личного состава и 19 единиц техники.

Наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса горели со второго по 27-й этажи. Предварительной причиной ЧП специалисты назвали работу с огнем или малокалорийные источники пламени.

Жилой небоскреб загорелся в Астане 22 июня. Спасатели вели борьбу с огнем с помощью брандспойтов, для этого их подняли на высоту на пожарных лестницах для тушения.

Спасатели Казахстан Пожары Дети

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