Польша предупредила Зеленского о желании Германии договариваться с Россией

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«Он (Зеленский - прим. ред.) теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю: немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», - отметил Моравецкий.

Германия всегда будет стремиться договариваться с Россией - об этом стоит помнить президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассчитывающему на тесное сотрудничество с ФРГ. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его процитировало издание Gazeta Prawna.

Он напомнил, что не Германия, а Польша приняла миллионы беженцев с Украины и всячески помогала ей, и об этом тоже «не стоит забывать».

В последнее время отношения Польши и Украины испортились. Это произошло на фоне введения эмбарго на ввоз украинского зерна и отказа Польши поставлять оружие для ВСУ. Страна аргументировала свое решение тем, что сейчас ей актуальнее вооружаться самой. Главный поставщик оружия для Польши - Южная Корея.