27 января 2025, 17:08

Польша предложила ввести новые антироссийские санкции

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Польша предложила ввести новые антироссийские санкции. Против ограничений в сфере энергетики планирует выступить Венгрия. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Политик сообщил, что председатель Евросоюза - Польша - хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. Правительство Венгрии выскажется против любых ограничений в энергетической сфере.

«Мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях Евросоюза в сфере энергетики», - сказал Сийярто.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения о продлении санкций против России. Это официально подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, экономические ограничения продолжат действовать еще минимум полгода.

Польша предложила ввести новые антироссийские санкции. Против ограничений в сфере энергетики планирует выступить Венгрия. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Венгрия Санкции Россия Запад Евросоюз Польша
27 января 2025, 16:49
Молдавия направит в Приднестровье три миллиона кубометров газа
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Молдавии выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа для решения энергетического кризиса. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Мы утвердим поставку для Приднестровья трех миллионов кубометров газа. Евросоюз в виде гранта выделяет 30 миллионов евро для производства электроэнергии и закупки газа по выгодной цене», - сказал он.

Премьер Молдавии подчеркнул, что кабмин разработал комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления.

«Мы готовы к дальнейшим шагам для укрепления энергетической безопасности и защиты наших граждан», - добавил Речан.

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский ранее 27 января заявлял, что, если молдавские политики не помешают, то прокачка газа в Приднестровье возобновится до конца недели. По его словам, окончательное решение о возобновлении поставок углеводородов на территорию Приднестровья лежит именно на властях Молдавии.

Газ Молдавия Приднестровье
27 января 2025, 15:58
ХАМАС передал Израилю список готовых к освобождению заложников
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Радикальная палестинская группировка ХАМАС передала Израилю список выживших заложников. Их планируют освободить в рамках первого этапа сделки, сообщило агентство Reuters.

«ХАМАС передал посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», - заявил один из участников движения.

В рамках первого этапа обмена боевики отпустят 33 человека. По договору, перемирие между Израилем и ХАМАС продлится 42 дня. После прекращения огня палестинская сторона передала представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских гражданок, а Израиль освободил 90 палестинских женщин-заключенных.

Среди тех, кто попал в первый список обмена заложниками, есть и россиянин с двойным гражданством Александр Труфанов. Посол Израиля в России Симона Гальперин выразила надежду, что ХАМАС передаст мужчину израильской стороне согласно заключенной сделке. Освободить его, по оценкам посла Анатолия Викторова, смогут в течении трех-четырех недель.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Военнопленные
27 января 2025, 10:52
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

По предварительным данным Центризбиркома республики, Лукашенко набрал на выборах 86,82% голосов.

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», - говорится в поздравлении.

Путин добавил, что в последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей.

«Конечно, мы продолжим работу по развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве и повышению эффективности институтов Союзного государства», - заключил российский лидер.

Итоговая явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 85%.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Владимир Путин
27 января 2025, 10:33
В ШОС подняли вопрос об упрощении визового режима
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Упрощение визового режима в странах ШОС обсуждают в организации, однако о безвизовых поездках по всем ее странам пока рано говорить. Об этом заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА «Новости».

«По безвизовому режиму в рамках всей организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций», - объяснил он.

По его словам, вопросы по безвизовому режиму решают на двусторонней основе. Многие государства уже заключили соглашения о таких поездках.

Еще в начале января стало известно о встрече премьер-министра Киргизии Адылбека Касымалиева с коллегами из Таджикистана и Узбекистана Кохиром Расулзодой и Абдуллой Ариповым. Главной темой для обсуждения стал вопрос общих границ.

ШОС

Новости по теме