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«Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения», - указал Чарнек в письме.

Он обратил внимание, что признаки подобных преступлений могут стать основанием для обращения к Канаде с запросом об экстрадиции.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что скандал с чествованием нациста в Канаде пошатнул позиции Зеленского и стал настоящим позором для всего западного мира.

Эмигрировавшего в Канаду Хунку представили главе киевского режима во время его визита в парламент страны. Однако позже стало известно, что на самом деле он был в добровольческой дивизии СС «Галичина », которая прославилась зверскими расправами над евреями, поляками и белорусами.

Спикер парламента общин Канады Энтони Рота признал ошибку и принес извинения за произошедшее.

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