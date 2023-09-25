Польша потребовала извинений за чествование бывшего нациста в канадском парламенте

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«В палате общин руководство Украины и Канады 22 сентября аплодировало ветерану дивизии СС „Галичина“. Это вооруженное формирование несет ответственность за смерти тысяч евреев и поляков. Мы как лучший союзник для Украины никогда не станем обелять таких преступников! Я ожидаю извинений», - написал он.

Во время заседания канадского парламента 22 сентября в общий зал пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, приурочив его появление к визиту украинского президента Владимира Зеленского. Хунку представили как борца за независимость Украины в борьбе с русскими в период Второй мировой войны.

На самом деле ветеран оказался бывшим членом дивизии «Галичина» войск СС , в состав которой входили националисты, пытавшие словаков, поляков, евреев и белорусов.

После этого спикер палаты общин Канады Энтони Рота принес извинения за приглашение Хунки на заседание парламента.

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