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«Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна», - заявил Телус в ответ на слова заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, который заявил о приостановке рассмотрения жалобы против Польши, Словакии и Венгрии.

Министр выразил недоумение, как украинское правительство может жаловаться на то, что польские власти заботятся о своих фермерах. Телус поставил ультиматум: если Украина хочет улучшения отношений с Польшей, то должна не приостановить, а отозвать жалобу из Всемирной торговой организации.

Украина и Польша «перегрызлись за корку черствого хлеба», так охарактеризовал отношения двух государств зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Киев устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО - обвинил соседей в пособничестве русским.