Польша попросит Украину расплатиться за помощь
Польская сторона предъявит счет Украине и поставит перед ней ряд условий за оказанную помощь. Такое заявление сделала на Polsat кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка во время предвыборных дебатов.
Она отметила, что «благодарность не является валютой в международных отношениях».
«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, „Конфедерация“ выставила такой счет Украине», - сказала Брылка.
По ее словам, «Конфедерация» оценила такую помощь в 100 миллиардов золотых. Также коалиция намерена поставить киевскому режиму жесткие и четкие условия.
Например, украинские власти должны будут снять свою жалобу на Польшу в ВТО. Речь идет о запрете на импорт украинского зерна. Среди условий - проведение эксгумации жертв Волынской резни, Польская сторона потребует доступ к процессу восстановления Украины после завершения вооруженного конфликта.