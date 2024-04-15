15 апреля 2024, 16:06

Польша получила крупнейшую со времени членства в ЕС выплату

Unsplash
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Польша получила от Европейского союза крупнейшую выплату за все время членства в союзе. Сумма превысила шесть миллиардов евро, сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч. Транслировал выступление канал TVP Info.

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 миллиардов 964 миллионов злотых - 6,3 миллиарда евро - в пересчете с евро на польские злотые», - заявила она.

Это крупнейший единовременный транш, который получила Польша за последние 20 лет от Евросоюза. Деньги выделили из замороженных фондов, предназначенных ЕС для страны.

В конце августа - начале сентября текущего года, передавали «Известия» , правительство Польши планирует подать еще две заявки на получение следующих подобных выплат.

Ранее Польшу уличили в ослаблении поддержки украинских беженцев. Власти страны отменят ряд льгот - законопроект уже разработали. Части украинцев прекратят перечислять деньги, а также запретят им селиться у поляков. В будущем Германия может последовать примеру Польши.

Евро Евросоюз Польша Деньги
15 апреля 2024, 16:04
Макрон сравнил подходы к участию России и Израиля в Олимпиаде
Unsplash
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Ситуация с допуском российских и израильских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх различается, потому что страны участвуют в разных по своей сути конфликтах. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его процитировал канал BMFTV.

Французский лидер высказал мнение, что Израиль «не является нападающей стороной», несмотря на военную операцию и гибель мирного населения в секторе Газа в результате обстрелов.

«Он (Израиль - прим. ред.) подвергся террористической атаке и отвечает на нее», - рассказал Макрон.

По этой причине израильских спортсменов допустили до Олимпиады и не заставляли их выступать под нейтральным флагом, подчеркнул он.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое», - заключил президент Франции.

Ранее в Международном олимпийском комитете объяснили, почему российских спортсменов отстранили от соревнований. По данным организации, Россия нарушила олимпийское перемирие, так как специальная военная операция началась во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022.

Спортсмены Израиль Россия Франция Олимпиада в Париже — 2024
15 апреля 2024, 15:50
Грузинские депутаты подрались при рассмотрении законопроекта об иноагентах
РИА «Новости»
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Рассмотрения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии сопроводила драка, которую устроили депутаты. Трансляцию заседания юридического комитета вели на сайте законодательного органа.

Камеры засняли слишком эмоциональное поведение местных властей. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе. Началась настоящая потасовка: другие парламентарии тоже начали в ней участвовать. Но трансляцию прервали, передавал RT.

Грузинские депутаты приступили к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Элисашвили уверен, что этот проект нельзя принимать. Слова парламентария процитировало РИА «Новости».

«Мы не должны допустить принятие данного закона. Все, кто любит Грузию, выходите на улицу!» - заявил он.

В центре Тбилиси началась акция протеста.

Ранее политолог Петр Мамрадзев не исключал, что в Грузии на фоне закона об иноагентах могут начаться протесты. Однако тогда он предполагал, что вряд ли они станут массовыми. Он отмечал, что зачинщиками беспорядков могут стать бывший президент Михаил Саакашвили и его сообщники. Потому последствия принятия закона пока остаются непредсказуемым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что видит острую реакцию грузинской оппозиции на попытки внести проект об иноагентах и считает абсурдным то, что его пытаются связать с Россией. Он напомнил, что законы об ограничениях для иностранных агентов принимаются во многих государствах, «это общемировая практика».

Грузия Законы Протесты Депутаты Иноагенты
15 апреля 2024, 15:02
Казус белли. Как в мире отреагировали на атаку Ирана по Израилю
Global Look Press
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Совет Безопасности ООН, как и Россия, призвал Израиль и Иран к сдержанности. После переговоров с Соединенными Штатами еврейское государство отложило ответные действия за атаку. Власти Ирана же заявили, что не собираются раздувать еще большую эскалацию. О ситуации на Ближнем Востоке Екатерина Малашенко рассказала в утреннем стриме на «360».

«Если в целом посмотреть на итоги заседания, то СБ ООН не стал осуждать Иран. Да, было проведено экстренное заседание, обсуждалось нападение Ирана на Израиль, дипломаты призвали все стороны к сдержанности», - отметила она.

Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его мнению, ни регион, ни мир сейчас не могут позволить себе еще одной войны или еще одного конфликта.

Иранский дипломатический источник сообщил властям Турции, что эта атака стала единоразовой. Накалять ситуацию ближневосточная страна не собирается. Израиль призвали последовать примеру Ирана и отказаться от силовых акций.

«В свою очередь [заявил постпред России при организации Василий] Небензя отметил, что резкий ответ Израиля может повлечь за собой целый ряд опасных рисков, которые затронут весь Ближневосточный регион», - подчеркнула Малашенко.

Сам Совет Безопасности ООН Небензя назвал парадом лицемерия. Поводом для такого высказывания послужило то, что нападение на дипломатическое представительство фактически стало казусом белли - формальным поводом начать войну в международном поле.

«Небензя указал на лицемерие и двойные стандарты Запада по отношению к странам Ближнего Востока. Это он говорил о предыдущем заседании Совбеза ООН», - добавила Малашенко.

Она напомнила, что действия обеих сторон конфликта осудил и папа римский Франциск. Он призвал Иран и Израиль к диалогу и миру.

«Хватит войны, достаточно атак, достаточно насилия. Да диалогу, да миру», - сказал папа римский.

Израиль Войны Иран ООН Папа римский Ближний Восток
15 апреля 2024, 13:42
Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Арктике
Global Look Press
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НАТО собирается усилить присутствие в Арктике и сформировать там новые штабные командные цепочки. Ответ России будет соразмерен возможным угрозам, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».

Альянс нацелился на усиление присутствия в арктическом регионе после присоединения Финляндии и Швеции к блоку.

«Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США», - отметил Грушко.

Россия, в свою очередь, самостоятельно определит способы надежного обеспечения собственной безопасности и обороноспособности. Многие меры уже обнародовали. Речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, а также формировании Карельского корпуса.

Публицист Дмитрий Ольшанский назвал бессмысленной активность Финляндии внутри НАТО. В Европе под контролем США появляются неофициальные базы альянса, сообщали «Известия».

США Россия Арктика НАТО

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