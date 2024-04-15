Польша получила крупнейшую со времени членства в ЕС выплату

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 миллиардов 964 миллионов злотых - 6,3 миллиарда евро - в пересчете с евро на польские злотые», - заявила она.

Это крупнейший единовременный транш, который получила Польша за последние 20 лет от Евросоюза. Деньги выделили из замороженных фондов, предназначенных ЕС для страны.

В конце августа - начале сентября текущего года, передавали «Известия» , правительство Польши планирует подать еще две заявки на получение следующих подобных выплат.

Ранее Польшу уличили в ослаблении поддержки украинских беженцев. Власти страны отменят ряд льгот - законопроект уже разработали. Части украинцев прекратят перечислять деньги, а также запретят им селиться у поляков. В будущем Германия может последовать примеру Польши.