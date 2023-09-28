Польша подтвердила принадлежность упавшей на границе ракеты Украине

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«Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче заключения, <…> что эта ракета была украинской, еще советского или российского производства», - рассказал Зебро.

Министр выразил сожаление, что киевский режим продолжительные месяцы не сотрудничал с польской стороной в вопросе расследования данного происшествия.

«Я думаю, что это решение, скорее всего, было принято на высоком политическом уровне украинского государства», - указал генпрокурор.

Ракета С-300 упала в польской деревне Пшеводув недалеко от украинской границы 15 ноября прошлого года. В результате два человека погибли.

Власти республики долго отрицали факт того, что орудие принадлежит их стране. Однако позже это подтвердилось. В Польше считают произошедшее несчастным случаем.

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