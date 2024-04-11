Польша подняла в воздух авиацию из-за России

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», - указали в ведомстве.

Как утончило командование Польши, в ночь на 11 апреля якобы наблюдалась активность российской авиации. По предположению польской стороны, она связана с ударами по объектам на украинской территории.

Командование республики уточнило, что наблюдает за ситуацией. Также местных жителей предупредили о возможном повышении уровня шума.

Президент Польши Анджей Дуда оценил риски нападения России на республику. По его словам, реальной угрозы в ближайшее время нет.