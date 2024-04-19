Польша подняла авиацию в небо из-за «активности России»

«Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», - указали в пресс-службе.

Командование заявило, что ночью 19 апреля якобы наблюдалась «интенсивная деятельность» со стороны России, связанная с ракетными ударами по украинским объектам. Поэтому власти Польши решили запустить необходимые процедуры для «обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Республиканские специалисты проводят мониторинг ситуации.

За последний месяц российская «активность» часто пугает польских властей. В конце марта самолеты республики поднимали в небо якобы из-за действий РФ на Украине. Такое же решение командование ВС Польши приняло в начале апреля.