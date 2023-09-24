Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

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Дуда подчеркнул, что по-прежнему считает верным решение сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.

«С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», - добавил он.

Еврокомиссия в середине сентября не стала продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины, однако потребовала от страны предоставить план предотвращения рыночных искажений в странах Евросоюза. А Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна. Республика пожаловалась в ВТО.

Польско-украинские отношения на фоне этого сильно испортились. Масла в огонь подлило решение Польши прекратить поставлять на Украину современное вооружение и сосредоточиться на том, чтобы вооружить себя.