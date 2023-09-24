Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна
Польша подготовила транзитные коридоры для переправки украинского зерна через свою территорию в нуждающиеся страны Африки и Азии. Об это заявил польский президент Анджей Дуда каналу TVP.
Дуда подчеркнул, что по-прежнему считает верным решение сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.
«С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», - добавил он.
Еврокомиссия в середине сентября не стала продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины, однако потребовала от страны предоставить план предотвращения рыночных искажений в странах Евросоюза. А Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна. Республика пожаловалась в ВТО.
Польско-украинские отношения на фоне этого сильно испортились. Масла в огонь подлило решение Польши прекратить поставлять на Украину современное вооружение и сосредоточиться на том, чтобы вооружить себя.