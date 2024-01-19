Польша передумала судиться с Россией по делу об авиакатастрофе под Смоленском
Правительство Польши отказалось от судебной тяжбы против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.
По его словам, у иска нет даже теоретических шансов на успех.
«Я намерен отозвать письмо о намерениях с юридической компанией Emmerson Consulting по подготовке иска в ЕСПЧ на основании доклада о происшествии под Смоленском», - написал глава ведомство.
Сикорский отметил, что неоправданные расходы на судебное сопровождение дела лягут дополнительным грузом на плечи польских налогоплательщиков.
Минобороны Польши в конце 2023 года приняло решение упразднить работу комиссии , которая проверяла обстоятельства авиакатастрофы. В ближайшее время специальная группа проверит деятельность ликвидированного органа.
Самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском. На борту находились 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский, все они погибли.