Польша передумала судиться с Россией по делу об авиакатастрофе под Смоленском

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По его словам, у иска нет даже теоретических шансов на успех.

«Я намерен отозвать письмо о намерениях с юридической компанией Emmerson Consulting по подготовке иска в ЕСПЧ на основании доклада о происшествии под Смоленском», - написал глава ведомство.

Сикорский отметил, что неоправданные расходы на судебное сопровождение дела лягут дополнительным грузом на плечи польских налогоплательщиков.

Минобороны Польши в конце 2023 года приняло решение упразднить работу комиссии , которая проверяла обстоятельства авиакатастрофы. В ближайшее время специальная группа проверит деятельность ликвидированного органа.

Самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском. На борту находились 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский, все они погибли.