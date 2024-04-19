Польша передаст Литве напавших на экс-главу ФБК Волкова

«Благодарю Польшу за отличную работу. <…> Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил за прекрасное сотрудничество», - процитировал Науседу портал LRT.

На Волкова** напали с молотком в марте в Вильнюсе. Перед этим в его машине разбили окно, распылили слезоточивый газ. На появившихся после происшествия фотографиях пострадавший весь в кровоподтеках, из ран на ноге течет кровь. Волков рассказывал журналистам, что его много раз ударили по ноге молотком для отбивных.

В России экс-главу ФБК* еще осенью 2021 года объявили в розыск по уголовной статье о создании экстремистского сообщества и руководстве им.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.