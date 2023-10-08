Польша отправит в Израиль транспортные самолеты для эвакуации граждан
Руководство Польши приняло решение отправить в Израиль транспортные самолеты C-130 Hercules. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак в соцсети Х (ранее Twitter).
Польша запланировала эвакуацию своих граждан в ближайшее время, отметил он.
«К нашим соотечественникам мы отправим транспортные самолеты C-130 Hercules», - указал Блащак.
Ранее из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибли 350 израильтян , еще 1800 человек получили ранения. Такую информацию озвучил посол Израиля в России Александр Бен Цви. Он добавил, что эти цифры приблизительные.
Конфликт между двумя странами усугубился из-за атак Израиля со стороны Ливана. Местное движение «Хезболла» примкнуло у палестинскому ХАМАС и обстреляло позиции израильской армии.