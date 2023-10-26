Российской компании «Газпром» и ее европейским партнерам по строительству газопровода «Северный поток - 2» не придется платить в Польше многомиллиардные штрафы антимонопольной службы. Суд отменил решение, сообщил Puls Biznesu.

Апелляционный суд Польши встал на сторону «Газпрома» и пяти партнеров, задействованных в строительстве газопровода. Он отменил решение президента Управления по конкуренции и защите прав потребителей о штрафе на сумму более 29 миллиардов злотых (почти 639,8 миллиарда рублей).

Польские антимонопольщики в феврале 2020 года затребовали у «Газпрома» документы, связанные с возведением «Северного потока - 2». Компания не предоставила их, после чего началось судебное разбирательство.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что таким способом правительство Польши попыталось отстоять свои интересы. Успешная реализация проекта помешала бы стране стать центральным хабом сжиженного газа из США.