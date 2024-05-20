20 мая 2024, 15:24

Польша отказалась от выполнения нового закона ЕС по мигрантам

РИА «Новости»
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Принятый Евросоюзом новый пакет законов о предоставлении убежища мигрантам отказались исполнять власти Польши. В стране объяснили, что приютили у себя много жителей соседней Украины и не готовы к дополнительному приему иностранцев.

Как напомнило РИА «Новости» , принятый пакет документов предназначался для ослабления миграционного давления на страны Южной Европы, которые в основном сталкиваются с миграционными потоками из стран Африки и Ближнего Востока. Законопроект предусматривал равномерное распределение беженцев между всеми странами блока.

Против новых законов выступили Венгрия и Польша, но к ним никто не прислушался.

Глава польского правительства Дональд Туск на своей странице в социальной сети X подчеркнул, что не намерен открывать границу для беженцев с других направлений Евросоюза, а также откажется платить по 20 тысяч евро за каждого не допущенного беженца, как этого требует новый закон.

В Еврокомиссии не исключили, что благодаря присутствию на территории Польши большого числа украинских переселенцев страну частично или полностью освободят от обязательств по приему новых мигрантов.

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в комментарии агентству пояснил, что власти Польши отстоят свою позицию перед Брюсселем, имея на руках козырь в виде украинских мигрантов.

«У властей на руках цифры, с которыми они готовы защищать свою позицию, так что на какие-то уступки Брюссель пойдет, тем более что у Туска там хорошие позиции. Он понимает, как с ними договариваться», - пояснил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что обострения в отношениях с Брюсселем польские власти не боятся, потому что избиратели полностью их поддерживают по вопросу отказа в приеме мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Власти Украины всяческими способами пытаются вернуть уехавших из страны мужчин после принятия нового закона о мобилизации. Так в расположенной в Варшаве дипмиссии подавшим заявления о смене загранпаспорта мужчинам вместе документа выдали справки о пересечении границы.

Мигранты Законы Евросоюз Польша Беженцы
20 мая 2024, 15:13
Два человека погибли в результате вооруженного нападения на школу в Китае
Global Look Press
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В понедельник, 20 мая, вооруженная ножом женщина напала на школу в городе Гуйси провинции Цзянси в Китае. Жертвами нападения стали два человека.

В Управлении общественной безопасности по региону уточнили, что также ножевые ранения получили по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщило издание ChinaNews.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшую, ей оказалась 45-летняя местная жительница. О мотивах женщины информации пока нет, правоохранители проводят расследование.

В Управлении не уточнили, есть ли среди пострадавших или погибших ученики учебного заведения. Раненых отправили больницу, угрозы их жизни нет.

Ранее в городе Жигулевске Самарской области завели уголовное дело против подростка, который напал на приятеля. МВД по региону сообщало, что 16-летний молодой человек поссорился с другом на прогулке, вытащил нож и ударил оппонента в предплечье.

Дети Школы Китай
20 мая 2024, 14:32
Ордер на арест Нетаньяху и Галанта запросили в Международном уголовном суде
Global Look Press
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В Нидерландах потребовали арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за преступления в секторе Газа. Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров.

Заявление обвинителя опубликовали на сайте МУС. По его словам, собранных доказательств достаточно для привлечения израильских чиновников к ответственности за провоцирование голода среди мирных жителей как метода ведения войны , умышленное причинение тяжкого вреда и убийства, нападение на гражданское население, истребление, преследование и другие преступления против человечности.

«Израиль намеренно и систематически лишает гражданское население во всех частях Газа объектов, необходимых для выживания человечества», - заявил прокурор.

Ахмад Хан потребовал арестовать также трех военачальников палестинского движения ХАМАС - Яхью Синвара, Мохаммеда Диаб Ибрагим Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Ханию. Он обвинил их в истреблении, убийстве, изнасиловании, захвате заложников, пытках, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства.

Израильские власти опасались, что МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху. Они заявили журналистам, что политика могут осудить за блокирование гуманитарной помощи.

Израиль Аресты Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
20 мая 2024, 13:27
Массовые шествия в память о погибшем президенте Раиси пройдут в Иране
Global Look Press
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В Иране пройдут массовые шествия в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Акции посвятят памяти о погибшем президенте. Шествия начнутся вечером в понедельник, 20 мая.

Вертолет, в котором летели Эбрахим Раиси , глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные лица, совершил жесткую посадку накануне. Никто из находившихся на борту не выжил.

В Иране объявили пятидневный траур. Временно руководить исполнительной властью в стране будет Мохаммад Мохбер.

Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи сообщил, что причиной авиакатастрофы стали погодные условия. Об этом говорил и метеоролог Евгений Тишковец. Он сообщал, что в зоне полета воздушного судна был сильный ветер и густой туман.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 13:09
МИД России оценил будущее договоренностей с Ираном после смерти Раиси
РИА «Новости»
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Власти России ожидают, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не скажется на сотрудничестве двух стран. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов об авиакатастрофе, он выразил глубокие соболезнования иранскому правительству и народу, сообщило РИА «Новости».

Рябков заметил, что Россия, несмотря на смерть президента республики и главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему настроена на плотное сотрудничество по вопросам двусторонней и международной повестки.

«Наша линия в этом плане принципиально неизменна, она находит понимание в Тегеране. <…> И мы, безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться», - сказал он.

Вертолет с иранскими чиновниками из-за погодных условий совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.

Воздушное судно сгорело. Находившиеся на борту люди погибли, в том числе Раиси.

Дипломатия Международные отношения Россия МИД РФ Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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