Польша отказалась от идеи подать иск против РФ из-за катастрофы под Смоленском

Глава МИД написал в соцсети X , что у этого дела нет шансов на успех. В ведомстве также заявляли, что Варшава откажется от версии о вине России в катастрофе Ту-154.

Прежний министр иностранных дел Польши Збигнев Рау готовил иск в ЕСПЧ к России. Варшава хотела призвать Москву к ответу за якобы нарушение прав человека в связи с катастрофой 2010 года под Смоленском. Тогда кроме четы Качиньских погибли известные польские политики и военные.

В декабре 2023 года Минобороны Польши отказалось от поисков «российского следа» в крушении Ту-154. В экспертном сообществе полагали, что Варшава использовала эту катастрофу как инструмент политической борьбы с различными силами, в том числе для обвинений Москвы.