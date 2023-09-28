Польша опровергла заявления Белоруссии о нарушении границы вертолетом

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В ведомстве подчеркнули, что обвинения не подтвердились записями управления полетом и данными радиолокационных станций.

«К информации, предоставляемой белорусским режимом, нужно всегда подходить с осторожностью, поскольку он неоднократно использовал заявления для провокации и дезинформации общества», - сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военный вертолет Польши два раза нарушил государственную больницу республики. В первый раз он пролетел 1,5 километра, а второй раз - 300 метров. Для перехвата нарушителя военные подняли дежурную авиацию.

Это уже второй случай менее чем за месяц, когда Белоруссия обвинила летчиков Польши в нарушении государственной границы. Первый случай произошел 1 сентября, когда Минобороны республики заявило, что вертолет Ми-24 на малой высоте пролетел через границу и пролетел 1200 метров над территорией Белорусии.

Польша в ответ обвинила соседнюю страну в провокации и лжи. Представитель Оперативного командования Вооруженных сил страны Яцек Горышевский заявил, что радиолокационные системы не подтвердили обвинений Белоруссии.

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