22 января 2024, 17:47

Польша окончательно отказалась от иска к России в ЕСПЧ по делу о крушении самолета под Смоленском

РИА «Новости»
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Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу о крушении самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Сообщение об этом опубликовал польский МИД.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года», - процитировало МИД Польши РИА «Новости».

Речь идет о договоре, который подписал являвшийся тогда главой МИД Польши Збигнев Рау, тогдашний председатель подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревич и адвокат, представляющий Emmerson Consulting International Ltdгосподином, Бен Эммерсон. По соглашению, юридическая контора Эммерсона должна была подготовить иск в ЕСПЧ почти на 250 тысяч долларов. Предполагалось привлечь Россию к ответственности за то, что она якобы нарушила права человека в связи с авиакатастрофой.

О том, что правительство Польши намерено отказаться от судебной тяжбы с Россией из-за неоправданных расходов, ранее заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Погибли почти 100 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой. По делу о катастрофе хотели арестовать трех российских диспетчеров.

Суд Авиакатастрофы Самолеты Россия Польша
22 января 2024, 16:10
Почти 50 тысяч британских предприятий оказались на грани банкротства
Unsplash
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Многие предприятия в Великобритании оказались в критической финансовой ситуации. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Всего более 47 тысяч предприятий страны близки к банкротству. По данным газеты, число заводов в критической финансовой ситуации растет уже второй квартал подряд. На тяжелое положение британских производителей влияют высокая инфляция и процентные ставки, которые только увеличивают расходы и «ослабляют потребительские настроения».

Компания Begbies Traynor Red Flag Alert, занимающаяся измерением базовых финансовых состояний предприятий, подготовила отчет. Согласно ему, по сравнению с прошлым кварталом количество заводов на грани банкротства выросло на 25,9%.

«В результате чего к началу 2024 года в Великобритании более 47 тысяч предприятий будут близки к краху», - уточнили авторы статьи.

В Госдуму внесли проект закона о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года. В тексте отметили, что оно несет «преимущественно одностороннюю направленность», тогда как соразмерной выгоды для РФ в нем нет.

Великобритания Законы Заводы
22 января 2024, 16:07
Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции 23 января примет участие в церемонии по случаю заливки первого бетона в основание четвертого по счету энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Об этом сообщил сайт Кремля.

В церемонии начала строительства энергоблока АЭС также будет участвовать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Проект сооружения первой египетской атомной электростанции реализует госкорпорация «Росатом».

В пресс-службе Кремля добавили, что всего в Египте на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года планируется построить четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

Строительство третьего энергоблока началось в мае 2023 года. Сооружение АЭС «Эд-Дабаа» стало первым масштабным проектом Росатома на территории Африки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график Путина в ближайшие дни будет насыщенным. Помимо участия в церемонии начала строительства АЭС глава государства планирует совершить несколько региональных поездок и международных контактов.

Кремль Египет Строительство Владимир Путин АЭС Росатом
22 января 2024, 14:58
Супруги-россияне погибли в разбившемся в Афганистане самолете
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В самолете Falcon 10 в Афганистане погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Информацию подтвердил телеканалу «Звезда» посол России Дмитрий Жирнов.

Дипломат добавил, что четверо выживших членов экипажа находятся в Кабуле. Российские дипломаты уже встретились с ними.

О том, что на борту были двое россиян, сообщалось почти сразу после ЧП, однако данных об их судьбе не поступало. СМИ писали, что известный в Волгодонске бизнесмен отдыхал с 64-летней женой в Таиланде, но медики диагностировали у женщины септический шок - предварительно, у нее была аллергия на обезболивающее. Пациентку отправили в госпиталь, где она находилась в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. В итоге после праздников ее решили перевезти в Россию.

На борту самолета выжили четверо из шести. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой», поскольку самолет развалился, но большинство людей выжили. Он признался, что гордится сыном и считает, что он и другие пилоты совершили подвиг, посадив самолет в горах.

Афганистан Самолеты
22 января 2024, 12:22
Канделаки запретят въезд в Казахстан
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Российской телеведущей Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Такое заявление сделал представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщило КазТАГ.

«Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», - заявил Смадияров.

Причиной, как указало агентство, стала публикация журналистки в Telegram-канале «о вытеснении русского языка». Она привела в пример инициативу о переименовании нескольких железнодорожных станций.

Ранее Канделаки рассказала, что началась работа над третьим ремейком советской комедии. В новогодние праздники в эфир вышел фильм под названием «Иван Васильевич меняет все», которая стала сатирической пародией на комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая и продюсер. С сентября 2021 года - заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». В феврале 2022 года она стала директором телеканала ТНТ.

Казахстан Русский язык Фильмы Телевидение

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