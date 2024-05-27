Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», - констатировал Сикорский.

Он пояснил, что дипломатам разрешат передвигаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов. Ограничение не распространится на посла России Сергея Андреева.

Министр иностранных дел Польши напомнил, что в его стране идет кампания по борьбе с диверсиями и саботажем, к которым якобы причастна Россия. Именно с этим связано решение по поводу дипломатов.

Накануне, 26 мая, Польша также подняла в небо авиацию из-за «интенсивных действий» России.