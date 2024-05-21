Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе

Он подчеркнул, что получил информацию от разведок союзных государств.

«На территории России расположены несколько точек, где сконцентрированы большие группы мигрантов. Речь идет о нескольких тысячах. Я говорю об этом, чтобы все понимали, насколько опасна работа пограничной службы», - привело слова Туска издание Kresy.

Польский премьер подчеркнул, что важно продолжить укрепление границы с Белоруссией, а в перспективе - заняться рубежами с Россией. Глава правительства добавил, что сейчас на этом участке ситуация с мигрантами не настолько критическая, но в любой момент это может измениться.

В конце августа 2023 года занимавший пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пограничники пресекли 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Он подчеркнул, что Россия принимает непосредственное участие в подвозе иностранцев, для того чтобы дестабилизировать весь Евросоюз и нанести удар по структурам безопасности Польши.