Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе
Российские власти создали многотысячные группы мигрантов, которых задействовали для штурма границы Польши со стороны Белоруссии. С таким заявлением выступил премьер-министр европейской страны Дональд Туск.
Он подчеркнул, что получил информацию от разведок союзных государств.
«На территории России расположены несколько точек, где сконцентрированы большие группы мигрантов. Речь идет о нескольких тысячах. Я говорю об этом, чтобы все понимали, насколько опасна работа пограничной службы», - привело слова Туска издание Kresy.
Польский премьер подчеркнул, что важно продолжить укрепление границы с Белоруссией, а в перспективе - заняться рубежами с Россией. Глава правительства добавил, что сейчас на этом участке ситуация с мигрантами не настолько критическая, но в любой момент это может измениться.
В конце августа 2023 года занимавший пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пограничники пресекли 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Он подчеркнул, что Россия принимает непосредственное участие в подвозе иностранцев, для того чтобы дестабилизировать весь Евросоюз и нанести удар по структурам безопасности Польши.