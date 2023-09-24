Польша обвинила Белоруссию в атаке на границу

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«Атаки на польскую границу, осуществленные Белоруссией, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков», - уточнили в министерстве.

Военные добавили, что «российско-белорусский план провалился». При этом в начале сентября Польша нарушила воздушную границу Белоруссии. Однако республика не сочла этот случай провокацией.

Польша же объявила конкурс для строительства электронного барьера рядом с Белоруссией. Вокруг реки, разделяющей две страны, собираются расположить 4,5 тысячи камер и датчики слежения, а также тепловизоры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам соседних стран - Польши, Литвы и Латвии. В честь Дня народного единства белорусский лидер пожелал им добра и мира.