«Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится», - написал автор статьи.

Русские не отступят, а на Вроцлань, Познань и Берлин полетят «Герани», уверены журналисты. Россия вполне сможет продержаться до момента распада единства Запада.

«Всегда найдутся „умники“, которые решат, что с таким противником можно договориться», - отметили журналисты.

Оборонная промышленность Европы находится в плачевном состоянии , заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такой вывод министр сделал на основании задержки поставок вооружения на Украину.

В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом - в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.