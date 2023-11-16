16 ноября 2023, 02:28

Польша испугалась появления российских войск на Висле

РИА «Новости»
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В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом — в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.

«Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится», - написал автор статьи.

Русские не отступят, а на Вроцлань, Познань и Берлин полетят «Герани», уверены журналисты. Россия вполне сможет продержаться до момента распада единства Запада.

«Всегда найдутся „умники“, которые решат, что с таким противником можно договориться», - отметили журналисты.

Оборонная промышленность Европы находится в плачевном состоянии , заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такой вывод министр сделал на основании задержки поставок вооружения на Украину.

В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом - в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.

Европа Россия Польша
16 ноября 2023, 03:10
Tez Tour откажется от полетов в Египет на чартерных рейсах из-за конфликта на Ближнем Востоке
Freepik
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Туроператор Tez Tour больше не будет отправлять пассажиров в Египет чартерными рейсами в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что туроператор готов предложить туры с регулярными рейсами или с наземным транспортом. Из-за конфликта между Израилем и Палестиной партнер организации пострадал от множества аннуляций.

«Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж <…> и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев», - заявили в Tez Tour.

Ранее израильская армия ограничила использование топлива , полученного сектором Газа от Египта. Теперь горючее можно использовать только для транспортировки гуманитарной помощи с контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Израиль Египет Самолеты Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 03:08
Минспорта Украины составило «черный список» сбежавших из страны спортсменов
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Украинское министерство спорта составило «черный список» сбежавших спортсменов из страны. Перечень разместили на сайте ведомства.

В документе сказано, что попавшие в перечень спортсмены нарушили сроки возвращения на Украину после окончания спортивных состязаний. Ведомство добавило в список 304 беглеца.

В него вошли четыре футболиста украинской сборной - Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Довбик. Спортсмены часто делали патриотичные заявления, однако выбрали играть за европейские клубы.

Также в списке оказался полузащитник «Шахтера» Александр Распутько. Он сбежал из клуба после матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» 4 октября. Спортсмен зарегистрировался с командой на обратный рейс, но потом исчез в аэропорту.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова заявила, что Украину настигнет демографическая катастрофа. По ее словам, в 2033 году население страны составит от 26 до 35 миллионов человек, вместо былых 45 миллионов.

Спортсмены Футбол Украина
16 ноября 2023, 02:11
«Одним ударом». Украину предупредили об уязвимости энергосистемы грядущей зимой
Пресс-служба Минобороны
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Россия может одним ударом оставить без электроэнергии сотни тысяч жителей Украины. Об этом написал немецкий журнал Spiegel.

«Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте», - отметили обозреватели издания.

Угроза критической инфраструктуре Украины грядущей зимой может стать более серьезной, чем в прошлом, считает издание. У страны в какой-то момент могут закончиться зенитные ракеты, потому что Запад недостаточно быстро поставляет их, отметили журналисты.

Ранее на Украине признали, что американские танки Abrams не сыграли значительной роли на поле боя. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что США поставили слишком мало боевых машин.

Электричество Украина
15 ноября 2023, 23:51
Премьер Канады Трюдо сбежал от протестующих из ресторана в Ванкувере
РИА «Новости»
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Канадский премьер Джастин Трюдо сбежал из ресторана в Ванкувере из-за пропалестинских протестующих. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы выложили в соцсетях видео с места событий. На них видно, как политик выходит из заведения, на несколько секунд премьер страны посмотрел в камеру.

Как сообщили авторы канала, манифестанты зашли в ресторан, когда Трюдо ужинал там. Люди кричали негативные лозунги в адрес политика, требовали прекратить огонь в секторе Газа и ухода премьера с поста.

Правоохранительные органы города отправили около 100 полицейских на защиту политика. О числе задержанных пока не сообщали.

Ранее один из канадцев отказался пожимать руку Джастину Трюдо во время встречи премьера с гражданами государства. Мужчина раскритиковал политика за финансовую помощь украинской стороне и заявил, что министр «потерял страну». Трюдо назвал обвинения жителя российской пропагандой и отметил, что такие заявления может говорить лишь тот, кто слушал выступления президента России Владимира Путина.

Канада Протесты Конфликт Израиля и Палестины

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