30 июня 2024, 03:49

Польша и страны Балтии создадут «железный занавес» на границе с Россией

Unsplash
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Польша и страны Балтии решили создать на границе с Россией и Белоруссией систему оборонительных укреплений. Об этом сообщило издание Lidovky.

По его данным, бункеры, противотанковые заграждения, средства электронной защиты и минные поля создадут «непреодолимый барьер» для российских Вооруженных сил. Однако средства для реализации этого плана должен предоставить Евросоюз, отметили авторы статьи.

«В Европе образуется новый железный занавес», - подчеркнули журналисты.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории стали очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией.

Латвия Литва Европа Россия Эстония Польша Армия
30 июня 2024, 03:03
Байден сделал неожиданное признание жене после дебатов
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден признался супруге Джил, что не знает о произошедшем на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила сама жена политика, ее слова передало агентство Bloomberg.

«После дебатов прошлым вечером он сказал: „Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо“», - сказала женщина.

Как сообщили американские СМИ, зарубежные дипломаты оказались в шоке от выступления Байдена на дебатах. Они обеспокоены из-за его провала и переживают о последствиях важных для США выборов. Один из европейских дипломатов заявил, что речь американского лидера была плохой, а его азиатский коллега отметил, что Трампу удалось «съесть Байдена заживо».

Один из немногих, кто поддержал нынешнего главу Штатов - это бывший лидер США Барак Обама. Он объяснил, что политик посвятил много времени на борьбу за улучшение жизни простых американцев. Однако даже Обама счел речь Байдена на дебатах неудачной.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Барак Обама
29 июня 2024, 23:26
Беспилотник «коалиции» опасно приблизился к российскому Су-35 в небе над Сирией
Unsplash
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Беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС России над провинцией Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, его слова привело Минобороны РФ в Telegram-канале.

Он отметил, что российский истребитель совершал плановый полет в сирийском воздушном пространстве. На высоте от 7,5 до 8,5 тысячи метров началось опасное сближение с Reaper.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - сказал Попов.

Похожая ситуация случилась в сентябре прошлого года. Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 опасно сблизился с российским самолетом Ан-30. Это произошло на высоте около 6,2 тысячи метров. Летчики ВКС России также показали высокий профессионализм и не допустили столкновения.

Беспилотники Сирия Россия
29 июня 2024, 21:16
Тройные стандарты. Общественницу оштрафовали в Литве за публикацию портрета Ленина
Pxhere
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Общественницу Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на 700 евро (64 тысячи рублей) за публикацию в социальных сетях портрета Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!». Об этом сообщило агентство ELTA.

Женщину наказали по статье кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символик, символов авторитарных режимов».

Сама Швенченене отметила, что ее публикация была информационной. По словам женщины, литовским властям нужно подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова.

Ранее парламент Литвы решил денонсировать договор с Россией о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.

Штрафы Евро Литва Владимир Ленин
29 июня 2024, 17:59
Шредера вызвали к качестве свидетеля по делу об СП-2
РИА «Новости»
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Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке — 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке - 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Речь идет о расследовании дела, связанного с деятельностью фонда поддержки строительства газопровода.

Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург-Передняя Померания также вызвала в качестве свидетеля местного премьера Мануэлу Швезиг. Точные даты слушаний в комиссии не уточнили.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с американцами для предотвращения санкций против строительства «Северного потока - 2». Администрация экс-президента США Дональда Трампа грубо отклонила предложение.

При этом американский лидер Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства СП-2.

Германия США Газопровод Северный поток — 2

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