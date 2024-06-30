Польша и страны Балтии создадут «железный занавес» на границе с Россией

Американский лидер Джо Байден признался супруге Джил, что не знает о произошедшем на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила сама жена политика, ее слова передало агентство Bloomberg.

«После дебатов прошлым вечером он сказал: „Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо“», - сказала женщина.

Как сообщили американские СМИ, зарубежные дипломаты оказались в шоке от выступления Байдена на дебатах. Они обеспокоены из-за его провала и переживают о последствиях важных для США выборов. Один из европейских дипломатов заявил, что речь американского лидера была плохой, а его азиатский коллега отметил, что Трампу удалось «съесть Байдена заживо».

Один из немногих, кто поддержал нынешнего главу Штатов - это бывший лидер США Барак Обама. Он объяснил, что политик посвятил много времени на борьбу за улучшение жизни простых американцев. Однако даже Обама счел речь Байдена на дебатах неудачной.