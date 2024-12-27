Читайте нас в:

Такой удар якобы позволит сократить закупки голубого топлива, в том числе сжиженного газа из России, а взамен увеличить поставки американского. Это смягчит отношение избранного президента США Дональда Трампа к Евросоюзу.

Авторы материала считают, что Польша собирается обратить внимание ЕС на европейские выплаты России за энергию. Устремления польских властей совпадают с намерениями нового состава Еврокомиссии усилить давление на Россию.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее призвал наказать Европу за русофобию, кровожадность и ложь. По его словам, именно европейские страны раскрутили антироссийские санкции.