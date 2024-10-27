Польша анонсировала новый «железный занавес» с Россией

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«Некоторые политики на Западе смотрят на возведение укреплений с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление „железного занавеса“», - сказал он.

По словам Дуды, если возникнет необходимость воссоздать существовавший в годы холодной войны «занавес», то Польша готова к этому приступить немедленно.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил нанести ракетный удар по Санкт-Петербургу в случае вероятного нападения России на прибалтийские государства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы напомнил ему о разделе Польши в прошлом.