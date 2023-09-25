Положение украинских семей на Западе обеспокоило Россию и Белоруссию

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Против России и Белоруссии выдвигают бездоказательные обвинения, подчеркнул Грызлов. Посол также напомнил о колоссальной работе по воссоединению семей, защите и оказанию помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима.

«Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах», - подчеркнул он.

Дипломат указал, что Москва и Минск, напротив, крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Он добавил, что каждый случай разъединения семей представляет самую настоящую трагедию, в которой страдают прежде всего дети.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании СБ организации обвинил Россию в «насильственном перемещении» украинцев, в том числе детей, на территорию России. Но никаких доказательств не привел.

После этого глава МИД России Сергей Лавров указал, что Гутерриш должен объяснить свои заявления о якобы «краже» детей со стороны России.

«Никаких ссылок не приводилось. Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос», - указал министр.

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