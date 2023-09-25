Положение украинских семей на Западе обеспокоило Россию и Белоруссию
Проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи с детьми в странах Запада, вызывают серьезное беспокойство, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. При этом, как отметил дипломат, уже несколько месяцев продолжается раскрутка информационной кампании против Москвы и Минска о якобы насильственной депортации детей с Украины, сообщил ТАСС.
Против России и Белоруссии выдвигают бездоказательные обвинения, подчеркнул Грызлов. Посол также напомнил о колоссальной работе по воссоединению семей, защите и оказанию помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима.
«Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах», - подчеркнул он.
Дипломат указал, что Москва и Минск, напротив, крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Он добавил, что каждый случай разъединения семей представляет самую настоящую трагедию, в которой страдают прежде всего дети.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании СБ организации обвинил Россию в «насильственном перемещении» украинцев, в том числе детей, на территорию России. Но никаких доказательств не привел.
После этого глава МИД России Сергей Лавров указал, что Гутерриш должен объяснить свои заявления о якобы «краже» детей со стороны России.
«Никаких ссылок не приводилось. Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос», - указал министр.
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