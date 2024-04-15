Половина выпущенных Ираном ракет не долетела до целей в Израиле

«Американское официальное лицо подтвердило Fox News, что около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели», - указали в издании.

По данным ЦАХАЛ, границу Израиля смогли пересечь небольшое количество иранских снарядов. В результате ракетной атаки «незначительные повреждения» получила инфраструктура авиабазы Наватим. По информации Reuters , из-за ракетного обстрела пострадала семилетняя девочка.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог прокомментировал атаку Ирана по территории страны. По его словам, ракетный обстрел и удар беспилотниками является объявлением войны. Израильский лидер отметил, что страну обстреливали с четырех сторон, но атаку координировала «империя зла в Тегеране», которая «сеет хаос, террор и нестабильность» на Ближнем Востоке.