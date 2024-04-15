15 апреля 2024, 09:24

Половина выпущенных Ираном ракет не долетела до целей в Израиле

Global Look Press
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Порядка 50% баллистических ракет, выпущенных иранской армией по Израилю 14 апреля, не стартовали или не долетели до целей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Американское официальное лицо подтвердило Fox News, что около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели», - указали в издании.

По данным ЦАХАЛ, границу Израиля смогли пересечь небольшое количество иранских снарядов. В результате ракетной атаки «незначительные повреждения» получила инфраструктура авиабазы Наватим. По информации Reuters , из-за ракетного обстрела пострадала семилетняя девочка.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог прокомментировал атаку Ирана по территории страны. По его словам, ракетный обстрел и удар беспилотниками является объявлением войны. Израильский лидер отметил, что страну обстреливали с четырех сторон, но атаку координировала «империя зла в Тегеране», которая «сеет хаос, террор и нестабильность» на Ближнем Востоке.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран Армия
15 апреля 2024, 08:58
Байден не выступил с телеобращением после атаки Ирана на Израиль, побоявшись эскалации
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Американский президент Джо Байден специально вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль. Он не стал выступать с телеобращением, чтобы не провоцировать эскалацию. Об этом заявило Politico, ссылаясь сразу на несколько чиновников.

Американский президент Джо Байден специально вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль. Он не стал выступать с телеобращением, чтобы не провоцировать эскалацию. Об этом заявило Politico , ссылаясь сразу на несколько чиновников.

Один из собеседников издания отметил, что Байден не планировал выступать перед населением США по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

«Президентское выступление, скорее всего, приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», - подчеркнул источник агентства.

Накануне в Белом доме обсудили идею выступления президента США после атаки Ирана на Израиль. Но советники Байдена пришли к выводу, что это может привести к эскалации конфликта.

Иран выпустил по Израилю примерно 150 ракет и свыше 100 дронов. ЦАХАЛ при помощи иностранных военных отбил атаку. Поэтому большинство из ракет и беспилотников не достигли территории страны. Байден сообщил, что Соединенные Штаты направили в Израиль дополнительные силы.

США Израиль Белый дом в США Чиновники Иран Джо Байден
15 апреля 2024, 08:34
Великобритания попросила Армению принять высланных нелегальных мигрантов
Global Look Press
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МИД Великобритании инициировал переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой по поводу высылки нелегальных мигрантов. Власти рассчитывают заключить с этими странами соглашение, аналогичное договору с Руандой, сообщила газета The Times.

МИД Великобритании инициировал переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой по поводу высылки нелегальных мигрантов. Власти рассчитывают заключить с этими странами соглашение, аналогичное договору с Руандой, сообщила газета The Times.

Британское правительство последние полтора года искало страны, готовые принять высланных из Соединенного Королевства нелегальных мигрантов. Эквадор, Бразилия, Парагвай, Перу и Колумбия оказались незаинтересованными, и власти запустили переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой. В резервный список включили Сенегал, Кабо-Верде, Танзанию, Анголу, Того и Сьерра-Леоне.

Обсуждения с Арменией начались в сентябре 2023 года во время визита в Ереван министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти. Сделка еще не состоялась, армянские власти решили проследить за ситуацией в Руанде, которая заключила такое соглашение.

Нелегальные мигранты приплывали в Великобританию на малых судах через пролив Ла-Манш. Их поток с начала 2024 года увеличился в полтора раза. Премьер-министр Риши Сунак допустил выход страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека , если это позволит решить проблему.

Армения Великобритания Дипломатия Мигранты Международные отношения
15 апреля 2024, 07:53
Израиль скоро примет решение об ответе на ракетную атаку Ирана
Global Look Press
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Израильское руководство в ближайшее время решит, как именно ответить Ирану на удары по своей территории. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По информации издания, Израиль может огласить свое решение уже 15 апреля.

«Израильское правительство „примет решение о дальнейших шагах“ в понедельник или в ближайшие дни», - указал телеканал.

По данным представителя ЦАХАЛ Питера Лернера, военные уже предложили руководству страны варианты ответа на атаки. В издании отметили, что некоторые из способов не предусматривают ударов по территории Ирана.

Ранее иранская армия выпустила по Израилю около 150 ракет , а также более 100 беспилотников. ЦАХАЛ совместно с иностранными военными смог отбить атаку - большинство из снарядов и БПЛА не достигли территории Израиля.

Американский лидер Джо Байден указал, что США направили в страну дополнительные силы. Он подчеркнул, что Белый дом окажет поддержку ЦАХАЛ.

Израиль Военные Иран Ближний Восток
15 апреля 2024, 07:07
Американские военные отразили удары хуситов по Израилю во время атаки Ирана
Global Look Press
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В ночь на 14 апреля американские военные помогли Израилю отразить удары десятков беспилотников и ракет, в том числе со стороны йеменских хуситов. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об этом в соцсети X.

Американские войска при поддержке эсминцев европейского командования ликвидировали более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет , нацеленных на Израиль. По информации CENTCOM, их выпустили из Ирана и Йемена.

«В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные на земле в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами», - сообщила пресс-служба.

Пентагон пообещал продолжить помогать Израилю защищаться от атак со стороны Ирана. Центральное командование заявило о работе с партнерами на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности.

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске в начале апреля. Корпус стражей Исламской революции выпустил дроны, баллистические и крылатые ракеты. Евросоюз объявил о расширении антииранских санкций.

США Израиль Ракеты Пентагон Беспилотники Военные Иран ПВО Йемен

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