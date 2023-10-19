Половина участников заседания Совета ООН по правам человека устроили бойкот послу США

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В знак протеста против американской политики и нарушения прав человека участники иностранных делегаций во время выступления Мишель Тейлор встали со своих мест и повернулись к ней спиной. По словам Сулеймана Ахмеда, к бойкоту присоединились десятки человек - примерно половина присутствовавших в зале.

В 2018 году США вышли из Совета ООН по правам человека после того, как организация раскритиковала жесткую миграционную политику администрации действующего тогда президента Дональда Трампа. Верховный комиссар Зейд Раад аль‐Хусейн раскритиковал решение американцев.

«США теряют уважение во всем мире», - сказал он.