«Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер», - сказал он.

В XIX–XX веках, по словам историка, члены императорской семьи покупали рудники, фабрики, судоверфи и мастерские. Российской империи принадлежала буквально половина побережья Ниццы. Александр Крушельницкий сообщил, что в банках Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии и Австро-Венгрии открывали счета русских промышленников и аристократов.

Научный сотрудник института российской истории РАН, гендиректор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что Россия сможет претендовать на объекты в Иерусалиме. По его информации, многие объекты Российской империи и СССР не перевели в собственность России, и она заинтересована в них.

Президент России Владимир Путин утвердил выделение субсидии на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимости Российской империи и СССР заграницей. Предприятие по управлению собственностью за рубежом займется этим.