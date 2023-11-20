Полное закрытие границы Финляндией допустили в России

«Пока что трудно комментировать то, что еще не случилось. Но таких вариантов исключать нельзя с учетом принятия решений в западно-европейских столицах. Но очевидно, что это решение противоречит национальным интересам Финляндии», - сказал он.

Дипломат также ответил на вопрос, какие ответные меры примет Россия.

«По ним решение примем в соответствии с нашими национальными интересами», - добавил Грушко.

Ранее в понедельник, 20 ноября, стало известно, что власти республики заявили о готовности закрыть оставшиеся действующие четыре КПП на границе с Россией. Если решение примут, то оно вступит в силу с 22 ноября, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ранее у России и Финляндии были дружественные добрососедские отношения, которые сменила русофобская позиция соседнего государства.