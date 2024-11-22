22 ноября 2024, 02:14

«Полноценный дурдом». В Госдуме предложили перекрасить Пентагон

РИА «Новости»
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После заявления представитель Пентагона, контр-адмирала Томаса Бьюкенена об обмене ядерными ударами здание оборонного ведомства США следует перекрасить в желтый цвет по аналогии с психиатрическими больницами. Об этом депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА «Новости».

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома», - заявил парламентарий.

Шеремет добавил, что здание оборонного ведомства США нужно срочно перекрасить в яркий желтый цвет, который присущ домам для умалишенных. Американским военным не стоит забывать, что в случае ядерной войны все человечество будет поставлено на грань выживания.

Это не первые резкие, но меткие высказывания депутата. До этого Шеремет прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвав абсурдом его угрозы в адрес России. Парламентарий также высмеял украинского лидера за позднее прозрение, что Киеву не вернуть силой Крым.

Ядерное оружие США Пентагон Госдума РФ Крым Депутаты Россия
21 ноября 2024, 18:45
«Он не блефует». Вучич предупредил о позиции Путина о ядерном оружии
РИА «Новости»
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Предупреждениям лидера России Владимира Путина защищать страну любыми способами не верят лишь ненормальные и те, кто его не знает. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова привел портал Novosti.

«Вы думаете, что будете стрелять на территории России во все, что захотите, западным оружием и не получите ответа? Если думаете, что Путин не применит все виды оружия, то вы либо ненормальные, либо его не знаете. Третьего варианта нет, не думайте, что он блефует», - сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что никто не хочет слушать друг друга и говорить о перемирии, поэтому мир приближается к катастрофе.

«Я хочу мира, но слышал от Зеленского, что эта плохая идея. Но что ж, сегодня была межконтинентальная баллистическая ракета, завтра что-то еще», - подчеркнул он.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что для США приемлема ограниченная ядерная война в Европе.

Ядерное оружие США Европа
21 ноября 2024, 15:23
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и командующего военным крылом ХАМАС
Global Look Press
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Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

Израильтян обвинили в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа.

Галант покинул свой пост в начале октября. Как сообщала газета The Jerusalem Post, Нетаньяху хотел уволить его еще весной 2023 года за выступление против вызвавшей раскол в обществе судебной реформы, однако массовые митинги в защиту министра вынудили его передумать.

Также премьер-министр Израиля признал причастность к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Тогда погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
21 ноября 2024, 14:02
Китайский делегат обокрал коллег на 6,5 миллиона рублей во Владивостоке
РИА «Новости»
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Китайский делегат, приехавший во Владивосток договариваться о поставках угля, украл у двух коллег паспорта и 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трое мужчин прибыли в Россию 8 ноября. Один из них лучше знал русский язык и поэтому вел все переговоры. Когда удалось договориться о сделке, он заявил коллегам, что пойдет подписывать бумаги один, и попросил у них все деньги и паспорта.

Однако после этого китаец бесследно исчез. Теперь его разыскивает полиция.

Ранее жительница Московской области украла больше миллиона рублей у собственного мужа , пока тот лечился от последствий ранения, полученного на спецоперации. После этого она перестала брать трубку, и боец обратился в правоохранительные органы.

Россия Кражи Владивосток Китай
21 ноября 2024, 05:17
Приклеенный скотчем к стене банан продали за $6,2 млн
РИА «Новости»
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Аукционный дом Sotheby’s реализовал на торгах инсталляцию в виде приклеенного скотчем к стене банана итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Аукционный дом Sotheby’s реализовал на торгах инсталляцию в виде приклеенного скотчем к стене банана итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Инсталляция получила название Comedian. Ее предполагаемая оценочная стоимость составляла сначала от одного до 1,5 миллиона долларов. Впервые эту работу художник представил в 2019 году на, а ярмарке Art Basel Miami Beach.

В результате необычный лот продали за 6 240 000 долларов (более 625 миллионов рублей).

Кроме того, аукционный дом репостнул пост покупателя по имени Джастин Сан, который пообещал лично съесть бана в ближайшие дни.

Каттелан в целом создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей) в 2019 году.

Ранее на Западе на торги выставили ожерелье , которое могло привести к падению французской королевы Марии-Антуанетты.

Италия Аукционы Доллары США Соцсети Художники Продукты

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