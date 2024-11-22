«Полноценный дурдом». В Госдуме предложили перекрасить Пентагон

Предупреждениям лидера России Владимира Путина защищать страну любыми способами не верят лишь ненормальные и те, кто его не знает. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова привел портал Novosti.

«Вы думаете, что будете стрелять на территории России во все, что захотите, западным оружием и не получите ответа? Если думаете, что Путин не применит все виды оружия, то вы либо ненормальные, либо его не знаете. Третьего варианта нет, не думайте, что он блефует», - сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что никто не хочет слушать друг друга и говорить о перемирии, поэтому мир приближается к катастрофе.

«Я хочу мира, но слышал от Зеленского, что эта плохая идея. Но что ж, сегодня была межконтинентальная баллистическая ракета, завтра что-то еще», - подчеркнул он.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что для США приемлема ограниченная ядерная война в Европе.