Сакс напомнил, что в 2022 году США направили Украине более 100 миллиардов долларов. Сейчас же американские власти уверены, что еще 60 миллиардов долларов позволят ВСУ провести успешное контрнаступление. По мнению предпринимателя, «только дурак верит в это».

Маск не стал писать большой пост в ответ на рассуждение коллеги и кратко согласился с ним.

«Там полно дураков», - высказался бизнесмен.

Так владелец Х намекнул, что конгресс США не отступит от своей идеи и все-таки направит киевскому режиму очередные миллиарды для осуществления бессмысленных попыток изменить ситуацию на фронте.

Ранее Маск призывал западных лидеров прекратить жертвы среди украинских военнослужащих, закончить разжигание конфликта между Россией и Украиной, а также наладить отношения с властями РФ.