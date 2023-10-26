«Полно дураков». Илон Маск — о выделении новой помощи Украине со стороны США
Миллионер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который раскритиковал правительство Соединенных Штатов за помощь Украине. Создатель Starlink назвал американских политиков «дураками» за выделение финансовой поддержки киевскому режиму. Об этом он написал в своем аккаунте Х.
Сакс напомнил, что в 2022 году США направили Украине более 100 миллиардов долларов. Сейчас же американские власти уверены, что еще 60 миллиардов долларов позволят ВСУ провести успешное контрнаступление. По мнению предпринимателя, «только дурак верит в это».
Маск не стал писать большой пост в ответ на рассуждение коллеги и кратко согласился с ним.
«Там полно дураков», - высказался бизнесмен.
Так владелец Х намекнул, что конгресс США не отступит от своей идеи и все-таки направит киевскому режиму очередные миллиарды для осуществления бессмысленных попыток изменить ситуацию на фронте.
Ранее Маск призывал западных лидеров прекратить жертвы среди украинских военнослужащих, закончить разжигание конфликта между Россией и Украиной, а также наладить отношения с властями РФ.