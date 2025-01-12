12 января 2025, 05:37

«Полнейший позор». Макфолу не понравилось, что компании из США соблюдают российские законы

РИА «Новости»
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Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал «полнейшим позором» то, что американские компании, оставшиеся в России, выплатили в бюджет страны налогов на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Его слова привело издание Newsweek.

«Полнейший позор, что американские компании решили остаться в России и финансировать конфликт», - сказал бывший посол.

Так он отреагировал на то, что 123 американские компании, зарабатывающие деньги в России, выполнили законные требования российского налогового законодательства. Он призвал эти компании изменить свои «представления о нравственности и целесообразности финансирования» происходящего на Украине.

Ранее стало известно, что в супермаркетах России появятся «российские полки». Проект закона об этом представило Министерство промышленности и торговли.

США Бюджет России Убийства Законы Налоги Россия
12 января 2025, 06:24
В Европе раскрыли, что Зурабишвили замышляет против России
РИА «Новости»
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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в качестве стипендиата американского Института Маккейна будет заниматься продвижением идеи о необходимости войны между Грузией и Россией. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

«Золотой звездно-полосатой пенсии Зурабишвили <…> хватит, чтобы распространять на „научных конференциях“ информацию, которую евроатлантические крестные отцы решат раструбить о Грузии, включая <…> необходимость той [войны], которую <…> Тбилиси вновь начал бы против Москвы», - написали авторы статьи.

В издании также обратили внимание на то, что Евросоюз и НАТО не срывают своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. А Институт Маккейна открыто заявляет, что их стипендиат будет работать над тем, чтобы привести свою страну к «новым выборам».

Ранее Зурабишвили на открытии форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. По ее словам, она является единственным легитимным лидером страны.

Грузия Европа Войны Россия НАТО Москва Выборы президента Грузии 2024
12 января 2025, 06:05
Власти США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию
РИА «Новости»
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Американские власти снова отказали российским дипломатам в поезде в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Печально, что на Западе пытаются переписать историю, принизив величайший подвиг советского народа в разгроме нацистских полчищ и спасении многих народов „неарийского“ происхождения от уничтожения», - написали в пресс-службе диппредставительства.

Дипломаты отметили, что, находясь в США, остро ощущают стремление американских властей «предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны». И об этом свидетельствует отказ в согласовании поездки.

Ранее в МИД РФ назвали фейком данные об отправке в Вашингтон нового посла России. Дата выезда нового российского представителя будет определена с учетом инаугурации нового американского президента Дональда Трампа 20 января.

США Вторая мировая война Вашингтон Россия
12 января 2025, 03:11
Клоун, шантажист и наркоман. Слова Фицо о попрошайке-Зеленском одобрили в Сети
РИА «Новости»
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Пользователи соцсети Х прокомментировали публикацию ирландского журналиста Чея Боуза, который назвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо «замечательным человеком». Поводом послужили слова политика о президенте Украины Владимире Зеленском.

Фицо назвал украинского лидера попрошайкой и шантажистом. Один из пользователей отметил, что премьера Словакии нужно обязательно пригласить на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Другой согласился, что «клоун-Зеленский шантажирует» президента США Джо Байдена.

«Диктатор-наркоман, должно быть, один из самых успешных попрошаек в истории», - заявил один из комментаторов.

«Остановите безумие», - призвал другой.

Конфликт между Фицо и Зеленским разгорелся после визита премьера Словакии в Россию в декабре прошлого года. Словацкий политик отметил, что его визит в Москву стал реакцией на отказ Зеленского от транзита газа через Украину. Это решение Фицо назвал «политическим капризом».

Владимир Зеленский Словакия Роберт Фицо
12 января 2025, 03:08
К тушению пожаров Калифорнии привлекли почти 1000 заключенных
Freepik
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На юге Калифорнии для тушения лесных пожаров привлекли почти 1000 заключенных. Об этом американскому изданию Newsweek сообщили в департаменте исправительных учреждений и реабилитации штата (CDCR).

По данным журнала, к ликвидации разразившихся катастрофических пожаров привлекли заключенных, осужденных за небольшие преступления, которые не требуют специальных мер безопасности.

«Наряду с тысячами пожарных 939 заключенных круглосуточно работают, создавая противопожарные рвы и извлекая горючие предметы из-под конструкций, чтобы замедлить распространение огня», - сказал представитель CDCR.

Ранее стало известно, что на Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо. Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс.

Заключенные Пожары Преступления Лесные пожары Калифорния

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