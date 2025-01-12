«Полнейший позор». Макфолу не понравилось, что компании из США соблюдают российские законы
Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал «полнейшим позором» то, что американские компании, оставшиеся в России, выплатили в бюджет страны налогов на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Его слова привело издание Newsweek.
«Полнейший позор, что американские компании решили остаться в России и финансировать конфликт», - сказал бывший посол.
Так он отреагировал на то, что 123 американские компании, зарабатывающие деньги в России, выполнили законные требования российского налогового законодательства. Он призвал эти компании изменить свои «представления о нравственности и целесообразности финансирования» происходящего на Украине.
Ранее стало известно, что в супермаркетах России появятся «российские полки». Проект закона об этом представило Министерство промышленности и торговли.