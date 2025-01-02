02 января 2025, 20:24

«Полная катастрофа». Трамп назвал Байдена худшим президентом США

Global Look Press
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Действующий лидер США Джо Байден является худшим главой Белого дома за всю историю страны. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Джо Байден - худший президент в истории Америки, абсолютная и полная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы головорезов сделали со страной, нескоро будет забыто», - отметил он.

Очередное негодование Трампа вызвала политика «открытых границ» Байдена, благодаря которой в Соединенные Штаты с запросом на убежище въезжают много мигрантов.

По словам республиканца, сейчас ситуация с последствиями преступлений и проявлений исламского терроризма в США «хуже, чем можно было представить».

После победы на выборах президента Трамп часто высказывается в адрес Байдена, указывая на его несостоятельность как президента. Ранее он назвал нарушением правосудия решение нынешнего лидера страны о помиловании его сына Хантера Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден
02 января 2025, 21:33
Трамп устроит первый после победы митинг в Вашингтоне
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп 19 января проведет митинг в честь победы на выборах. Его сторонники соберутся на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post.

«Победный митинг» пройдет накануне присяги. Стадион Capital One Arena рассчитан на 20 тысяч человек. Регистрация участников открылась на инаугурационном сайте Трампа, в одни руки дадут не больше двух билетов.

Организаторы не раскрыли программу мероприятия, однако пообещали, что американцы никогда его не забудут. Этот митинг станет для Трампа первым после победы на выборах 5 ноября.

Инаугурация президента США состоится 20 января. На странице в соцсети Truth Social республиканец запустил обратный отсчет до вступления в должность и опубликовал совместную фотографию с новым заместителем главы администрации Дэном Скавино.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа стало разрешение миграционного кризиса. Однако американские СМИ усомнились в успехе его идей из-за чрезмерной нагрузки иммиграционных судов и нехватки персонала.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США
02 января 2025, 21:26
Подорвавший Cybertruck у отеля Трампа оказался сержантом спецназа США
РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер был сержантом спецназа армии США, находящимся на тот момент в отпуске. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

Мужчина имел звание старшего сержанта, что является высшим для рядового состава.

«На момент инцидента он находился на действительной военной службе, но был в отпуске в Германии, где служил в 10-й группе, сообщили три официальных лица», - уточнил телеканал.

Также выяснилось, что Cybertruck был арендован в Колорадо и прибыл в Лас-Вегас рано утром в среду, 1 января. После поездки по бульвару в Лас-Вегасе машина подъехала к отелю, где и взорвалась.

Автомобиль арендовали через онлайн-платформу компании Turo. Телеканал отметил, что этот сервис использовался также для аренды авто, которое въехало в толпу людей в новогоднюю ночь в Новом Орлеане.

Ранее появилась информация, что Ливельсбергер носил одежду с символикой проукраинских организаций. Одну их фотографий обнаружили в соцсетях его жены, причем снимок был сделан в 2016 году.

США Спецназ Терроризм Отели Отпуск Военные Взрывы Tesla Дональд Трамп Машины Армия
02 января 2025, 20:17
Совершивший теракт в Новом Орлеане примкнул к ИГ летом 2024 года
Global Look Press
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Исполнитель теракта в Новом Орлеане примкнул к террористической организации «Исламское государство»* летом 2024 года. При нападении он действовал в одиночку, заявил на пресс-конференции заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа, сообщил телеканал CNN.

«Мы не считаем, что кто-то еще был причастен к атаке в Новом Орлеане. Террорист примкнул боевикам этим летом», - сказал он.

По данным ФБР, наезд на людей совершил 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар. После остановки он стрелял по полицейским, его ликвидировали. В результате теракта погибли 15 человек , 35 прохожих получили ранения.

Представитель ведомства добавил, что пока нет никаких подтверждений, что у Джаббара были соратники. Также ведомство пока не связывает теракт в Новом Орлеане со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.

«Мы изучаем все возможные версии, но пока не обнаружено никаких прямых связей. Но это начальный этап расследования, и мы не исключаем ни одной из версий», - подчеркнул Райа.

Выяснилось, что Джаббар имел американское гражданство и служил в армии США. За несколько часов до нападения преступник рассказал в соцсетях, что вдохновился ИГ* и будет убивать. Изначально целью расправы была его семья.

*ИГ/«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

ФБР Терроризм Теракт в Новом Орлеане
02 января 2025, 20:06
Подозрительный автомобиль заметили у здания Капитолия
Unsplash
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Припаркованный около здания конгресса США автомобиль вызвал подозрения у полиции Капитолия. На место выдвинулась оперативная группа для проверки. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Правоохранители уточнили, что машина ехала по пешеходной дорожке, а после заехала на газон. Сидевшего за рулем мужчину задержали.

«Наш отряд по обнаружению взрывных устройств осмотрел автомобиль и объявил, что он безопасен. Водителя арестовали за безрассудное вождение», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что остальным участникам дорожного движения временно стоит объезжать ведущие к конгрессу улицы, которые пока остаются перекрытыми.

Полицию Капитолия перевели на усиленный график работы после т еракта в Новом Орлеане , где погибли 15 человек при въезде в толпу автомобиля, а также взрыва Tesla Cybertruck около принадлежащего избранному президенту Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе.

Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники в силовых структурах США сообщила, что исполнители обеих акций - Шамсуддин Джаббар и Мэтью Ливельсбергер - служили на одной военной базе.

США Конгресс США Полиция

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