«Полная катастрофа». Трамп назвал Байдена худшим президентом США
Действующий лидер США Джо Байден является худшим главой Белого дома за всю историю страны. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Джо Байден - худший президент в истории Америки, абсолютная и полная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы головорезов сделали со страной, нескоро будет забыто», - отметил он.
Очередное негодование Трампа вызвала политика «открытых границ» Байдена, благодаря которой в Соединенные Штаты с запросом на убежище въезжают много мигрантов.
По словам республиканца, сейчас ситуация с последствиями преступлений и проявлений исламского терроризма в США «хуже, чем можно было представить».
После победы на выборах президента Трамп часто высказывается в адрес Байдена, указывая на его несостоятельность как президента. Ранее он назвал нарушением правосудия решение нынешнего лидера страны о помиловании его сына Хантера Байдена.