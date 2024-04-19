«„Грузинская мечта“ (правящая партия - прим. ред.) пытается взять под контроль финансирование оппозиционных организаций. Это уже вторая попытка. <…> В этот раз правительство, скорее всего, реализует задуманное», - отметил он.

Последствия, по мнению политолога, могут наступить после парламентских выборов.

В 2023 году от принятия закона пришлось отказаться из-за масштабных протестов. Однако теперь закон «О прозрачности иностранного влияния» уже приняли в первом чтении. Поскольку оппозиционные депутаты на заседание не пришли, голосов «против» просто не было. Между тем активисты опасаются, что закон превратит грузин в «рабов» правящей партии.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина , США и ЕС выделили деньги на свержение действующей власти в Грузии, и теперь Запад организует протесты, препятствуя принятию мешающего ему закона.