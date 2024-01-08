08 января 2024, 09:07

Политолог рассказал о шансах Байдена на победу на президентских выборах

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Президент США Джо Байден может выиграть выборы в 2024 году, несмотря на ожесточенные споры в конгрессе. Об этом Lenta.ru заявила заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор исторических наук Ольга Павленко.

По ее словам, республиканцы «перешли в наступление», в то время как во фракции демократов наблюдается раскол.

«Говорить, что у Байдена нет шансов на успех в следующей президентской кампании, не слишком своевременно», - указала Павленко.

Она напомнила, что американский лидер внес серьезный вклад в экономику страны, обеспечив американцев рабочими местами и поддержав интересы энергетического лобби и ВПК страны. Павленко предположила, что единственный серьезный противник Байдена на выборах - экс-лидер США Дональд Трамп.

«История с Трампом тоже пока еще до конца не ясна. Если говорить коротко, то, на мой взгляд, шансы 50 на 50», - заключила политолог.

Ранее Трамп рассказал на митинге в Айове об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена. По его мнению, глава государства ведет опасную политику и не может «ладить с людьми».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
08 января 2024, 08:40
Главу Пентагона заподозрили в «щекотливой» операции из-за секретной госпитализации
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Госпитализацию главы Пентагона Ллойда Остина могли держать в секрете из-за «щекотливой» операции. С таким предположением в соцсети X выступил репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али.

Он удивился, что заместитель Остина Кэтлин Хикс узнала о госпитализации министра только через четыре дня. По словам журналиста, ей пришлось приступить к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико».

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию?» - отметил Али.

Репортер предположил, что Остину могли сделать липосакцию или процедуру фотоомоложения, так как операцию держали в секрете.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон раскритиковал Белый дом из-за госпитализации министра. Он назвал провалом неспособность оборонного ведомства предупредить американское руководство о болезни Ллойда Остина. Бэкон посоветовал администрации президента Джо Байдена внести «исправления» в работу Пентагона.

США Пентагон Болезни
08 января 2024, 07:52
Политолог озвучил список «склонных к госперевороту» в 2024 году стран
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Государственные перевороты в 2024 году могут произойти в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его мнению, угроза силовой смены власти присутствует в бедных государствах, где не работают политические институты. Он предположил, что в Африке госперевороты могут произойти в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее, Судане и Сомали. Среди стран Азии эксперт выделил Бангладеш и Мьянму.

«Когда мы говорим о таких ситуациях, мы обращаем внимание на самые бедные страны, где такие режимы, которые держатся исключительно на военной силе», - подчеркнул Топорнин.

Он отметил, что смена власти в таких случаях происходит из-за заговоров, а не из-за революций. Политолог добавил, что от подобных госпереворотов существенные изменения в стране обычно не происходят.

«Ничего не назревает, все происходит в режиме заговоров, когда мы просыпаемся, а в какой-то африканской стране произошел переворот, президента сместили, к власти пришла очередная военная хунта», - сообщил эксперт.

Ранее три страны западной Африки создали новый военный альянс. Глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума заявил, что ЭКОВАС планирует военную интервенцию в государство.

Африка Военные Судан Азия Нигер
08 января 2024, 07:25
Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта
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Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, трансляцию провела пресс-служба госдепартамента.

«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав <...> еще большие страдания», - отметил он.

По его словам, американское правительство делает все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся. Госсекретарь напомнил, что с 7 октября он уже четыре раза посетил регион для обсуждения ситуации.

Блинкен в беседе с Абдеррахманом Аль Тани также напомнил о нападении хуситов на корабли в Красном море. Он добавил, что из-за вооруженных группировок пришлось перенаправить или отменить почти 20% морских перевозок.

«Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран», - указал госсекретарь.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ближневосточный конфликт имеет шансы перерасти в глобальное столкновение арабских стран с Израилем. Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться из-за действий США.

США Израиль Ближний Восток
08 января 2024, 05:51
Сокрытие информации о болезни главы Пентагона назвали провалом в США
РИА «Новости»
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Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал «провалом» неспособность Пентагона предупредить администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», - написал конгрессмен в соцсети X.

По мнению Бэкона, тот факт, что Остин находился три дня в отделении интенсивной терапии, а в Белом доме об этом не знали, можно считать «провалом руководства». Конгрессмен призвал американские власти исправить работу, предположительно, именно оборонного ведомства, которое и допустило подобное.

Ранее телеведущего американского канала Newsmax Тодда Старнса удивила «секретная» госпитализация Остина. Журналист задался вопросом, почему информацию о том, что он попал в больницу, раскрыли спустя пять дней.

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден полностью доверяет шефу Пентагона Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализацию. При этом авторы статьи не исключили, что министр может потерять должность из-за того, что не предупредил Белый дом о своей болезни.

США Пентагон Болезни Конгресс США Россия Джо Байден

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