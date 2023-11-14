Политолог раскрыл причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Представительство РФ не получало данных о гибели россиян в секторе Газа

Сведения о гибели граждан России в секторе Газа не поступали. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

«Пока такой информации нет», - ответила она на вопрос, есть ли у представительства РФ при ПНА данные о жертвах среди россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отмечала, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числятся более тысячи человек. По словам дипломата, среди этих людей 300 несовершеннолетних.

Первую группу россиян из 70 человек, в том числе 28 детей, вывезли из Газы через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Эвакуированных отправили на родину из Каира спецбортом МЧС. В Москве людей встретили спасатели, родственники и волонтеры.

Вторую группу вывезенных из Газы россиян доставили в оперативный штаб МЧС России в Каире. Эвакуированных пообещали отправить в Москву в ближайшее время.