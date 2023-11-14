Политолог раскрыл причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Власти Армении запустили процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Об этом в интервью «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.
Эксперт прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.
«Они начали медленную, но верную процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур», - заявил Новиков.
Глава армянского правительства во время телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не придет в Минск на заседание ОДКБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что Пашинян не сможет принять участие в саммите.
Российский лидер Владимир Путин лично посетит мероприятия ОДКБ в Минске. К содружеству также присоединились Киргизия, Таджикистан и Казахстан.