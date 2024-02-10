«Перед нами государственный деятель с несомненным стратегическим видением, способностью к анализу и впечатляющей последовательностью в управлении информацией», - объяснил он.

Также Хельфенштейн подчеркнул, что Путин несколько раз призывал к здравому смыслу. Он использовал этот термин, говоря о поиске мирного соглашения.

Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных журналистов. Беседа с президентом России дала возможность людям на Западе послушать риторику, которая сильно отличается от мнения НАТО. Теперь для многих стало ясно, что есть более глубинные исторические корни, а ситуация сложнее, чем кажется.