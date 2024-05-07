Политолог допустил попытки Украины совершить провокации в день инаугурации Путина

В день вступления в должность президента страны кабмин во главе с премьером слагает полномочия, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

В этом году кабмин впервые сформируют по новым правилам, установленным поправками к Конституции России от 2020 года. Глава государства должен предложить Госдуме кандидатуру премьер-министра в течение двух недель с момента инаугурации.

«Скорее всего, немалая часть нынешнего кабинета министров перетечет в новый состав и продолжит работу. Но вместе с тем известно, что планируется и ряд кадровых перестановок в рамках российского правительства», - отметил Гуреев.

Эксперт отметил и внимание к церемонии со стороны мировых СМИ, которые уже, по его оценке, спешат анализировать возможные изменения.

«И конечно, это „замечательный“ день для украинских спецслужб, чтобы совершить какую-нибудь гадость. В первую очередь чтобы создать негативный образ в рамках российской политики», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Несмотря на вероятность подлых действий со стороны ВСУ, по словам Гуреева, можно быть уверенными, что российские спецслужбы и военные не допустят этого, находясь в особой готовности.